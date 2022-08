James Rodríguez, cada vez más lejos del fútbol y más cerca de OnlyFans

Mientras el fútbol no le sonríe para nada a James Rodríguez, el 10 colombiano ha sabido aprovechar su fama para entrar en otros negocios que también le dejan una buena suma de dinero. El último es el de la venta de contenido exclusivo en asocio con la firma ZKSpace, que pondrá a disposición de los fans del futbolista archivos NFT relacionados con su carrera.

James Rodríguez ya había anunciado este nuevo emprendimiento hace algún tiempo, pero el próximo 15 de agosto se hará efectiva la primera subasta de su colección ‘My Zurda NFT’ en donde se pondrán a venta 11 piezas exclusivas. Dos días después, se pondrán en venta las otras 1489 cajas misteriosas en las que aparecerán los momentos más relevantes en la profesión del colombiano, como el gol que le marcó a Uruguay en el mundial de Brasil 2014.

Where does @jamesdrodriguez's rocket rank in the list of #Puskas-winning greats? 🇨🇴🚀

We’ll have another to add to the collection next week! 🙌@FCFSeleccionCol pic.twitter.com/VKfAoc0qFs

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) January 13, 2022