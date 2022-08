El injusto linchamiento de los mamertos al ídolo de Caracol Juan Diego Alvira

.Publicidad.

Mientras miles de espectadores celebraban en las calles y en sus casas la posesión de Gustavo Petro como presidente, el periodista del noticiero de Caracol se dedicó hacer reportería sobre cómo había subido el precio de los productos de la canasta familiar y cómo afectaría la nueva reforma tributaria, lo cual no fue bien recibido por los ciudadanos petristas, quienes aseguraron que Alvira dejó ver su postura política y opacó el logro de Petro.

Y es que en la nota que realizó el presentador este informa que como consecuencia de la llegada de Petro al poder algunos alimentos como la carne habían subido exponencialmente lo que afectaría la economía de los hogares colombianos.

Sin embargo, las reacciones no se hicieron esperar y llevaron a que el pasado lunes Alvira se volviera tendencia en Twitter donde los internautas criticaron duramente al periodista por haberse dedicado a cubrir un tema que no tenía tanta repercusión y que no mostraba, según ellos, objetividad periodística.

Por su parte, Juan Diego no ha dado respuesta a sus detractores, pero si ha publicado un video en Youtube en el que con cámara en mano analiza la inversión de la reforma tributaria, así como la reacción de un constructor frente a los cambios que vienen con Petro en el poder.

¿La libertad de prensa incluye desinformar a la gente para inflar precios, y crear pánico económico?

Eso es lo que está haciendo el periodista de Caracol, Juan Diego Alvira.

Petro lleva 24 horas posesionado, y dice que todo está por las nubes.

¡Desgraciado! — HASSANDAMUS 🧙🏻‍♂️ (@hassandamus) August 8, 2022

La senadora Angélica Lozano transmitiendo en vivo mientras el reconocido periodista Juan Diego Alvira haciendo reportajes sobre "Cuando valía la carne ayer y cuánto hoy después de la posesión de Petro".

Dos cosas que están en extinción, la política tibia y el periodismo prepago. pic.twitter.com/OVoXurEXNT — Gelver (@_Gelver_) August 8, 2022

@CaracolTV Esta empresa está con un mensaje contra El Presidente Petro sobretodo su alfil Juan Diego Alvira y contra el pueblo de Colómbia . Hasta los Gremios le expresan que es muy rápido para juzgar las medidas. SERÁ QUE quieren ser RCN O SEMANA. ? — Tita7 (@becar07) August 9, 2022