Incursionando de más en la música: la joven cantante que ‘enamoró’ a Jhonny Rivera

El famoso cantante de música popular, Jhonny Rivera, se ha ganado el corazón de los colombianos, no solo porque muchos afirman que es una persona muy ‘humilde’ si no por su carisma y entrega a sus seguidores en redes sociales. El pereirano les comparte su vida, sus anécdotas, su finca y sus momentos de tristeza. Razón por la que sus fanáticos lo sienten tan cercano y le aprecian igual.

El programa de entretenimiento ‘Lo sé todo’ grabó un video inédito, donde se ve al cantante muy ‘pegadito’ a una joven mujer, además, tras ver que los graban, se alejan y tratan de simular que no estaban juntos. La situación despertó una incógnita y generó un rumor entre sus seguidores, tendría un posible nuevo amor, y además de joven, muy bella.

La mujer ya fue identificada, se trata de Jenny López, una cantante de música popular que hace años es amiga de Jhonny Rivera y ha compartido tarima con él en diversas ocasiones. Debido a los rumores de un posible noviazgo entre los artistas, el programa de entretenimiento consiguió la primicia y les preguntó acerca de su sonado romance.

Aunque muchos esperaban una confirmación, Jenny López, no quiso confirmarlo del todo: “No quiero decir que estamos juntos ni que no lo estamos… hemos tenido una amistad desde hace mucho tiempo, entonces como el dicho nunca digas nunca”, afirmó. Sin embargo, Jhonny Rivera, por el contrario no dejó el rumor en el aire y dijo “empezando algo por ahí”, por que posiblemente estaría iniciando un romance. Respuestas que ilusionan a todo su público, pues el pereirano nunca se ha dejado ver con un nuevo amor.

