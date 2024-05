Los éxitos de las bandas del Capital Fest que usted no se puede perder

.Publicidad.

El próximo 17 de mayo, Doctor Krápula estará dando un concierto exclusivo para celebrar sus 25 años de trayectoria. Con este motivo, no han elegido montar un show propio o armar una nueva edición de su festival Viva El Planeta, como sí han hecho en otras ocasiones, sino que van a ser la banda de cabecera del Capital Fest.

Un evento organizado por Altavista Producciones, que para esta edición presenta siete bandas que son bogotanas o muy queridas por los bogotanos, como pueden ser, por ejemplo, el caso de Superlitio, quienes se juntaron en Cali, pero en varias ocasiones han tomado a Bogotá como su segundo hogar.

También participaran agrupaciones como La Derecha, quienes próximamente estarán celebrando sus 30 años de carrera, un motivo para el cuál reeditaron su disco debut, con algunas sorpresas, para que esté disponible en todas las plataformas.

The Mills será otra agrupación capitalina que acompañará el evento, quienes, aunque no editan un disco desde 2020, cuando lanzaron su grabación en vivo con motivo de su aniversario número 10, sí han estado muy activos lanzando nuevas canciones como “Quisiera” o “3 AM” que podrían ser parte de una nueva producción discográfica.

La agrupación costeña Los De Adentro, que hace poco lanzó una edición especial por los 25 años de su clásico “Una canción”, también estará presente y el cartel se completa con La Doble A de Medellín y Los Rolling Ruanas, la agrupación de raíces boyacenses que desde hace años está asentada en la capital.

Estos son algunos éxitos de cada una de estas bandas del Capital Fest que usted no se puede perder

Es probable que Doctor Krápula sea la banda del cartel con mayor cantidad de canciones recordadas por los colombianos, ya que en los últimos veinte años los colombianos han vibrado con canciones suyas como “El pibe de mi barrio”, “La fuerza del amor”, “Para todos todo”, “Bam”, “Mister Danger”, “Amanece”, “Mi sol”, “Buscando el amor”, entre otras.

Superlitio también tiene un extenso repertorio, desde que su éxito “Qué vo’ a hacer” sonó incansablemente en MTV, han pegado palos como “No sé si volverá”, “Te lastimé”, “Viernes otra vez”, “Sexo con amor”, “Alma en pedazos”, “Perro come perro” o “Vándalos”, una canción que tuvo mucha rotación en la radiodifusora estatal Radiónica. Varias de ellas, editadas en su último disco de colaboraciones lanzado en 2023.

En 2020, The Mills presentó un concierto en el Teatro Colón que también puede servir para que los fanáticos se hagan una idea de los éxitos que podrán escuchar en el concierto en el Capital Fest. El disco comienza con “Lobo hombre en París”, aquel clásico de la banda española La Unión que desde hace años han trasformado en propio y contiene otros éxitos de la agrupación como “Amor depredador”, “El amor duele”, “Guadalupe” o “Before i go to sleep”.

La Derecha seguramente tendrá una versión muy especial de “Ay que dolor” preparada para este evento, ya que en las últimas semanas editaron una nueva edición del disco de los noventa que la contiene. Se espera también que deslumbren con otros éxitos como “Si te busco”, incluida en su disco Balas de bebé y otras canciones de cuna, “Cinco pistolas” o “El puñal”.

Además de “Una canción”, Los De Adentro tienen “Nubes negras” y “Dime que sí” y las tres canciones son muy conocidas por los amantes del rock colombiano, porque han tenido gran rotación en las radios nacionales.

Entre las recomendadas de Los Rolling Ruanas están “Ruanas On”, “Hoy para siempre” (que podría contar con la sorpresa de tener a Catalina García, interprete acompañante en el tema original, como invitada” y “Sangre caliente”. Estos jóvenes famosos por su mezcla entre carranga y rock también podrían llegar a interpretar su versión boyacense de “Toxicity”, el éxito de System Of A Down con el que hace años comenzaron a darse a conocer en redes sociales.

Para concluir el cartel está La Doble A, una agrupación de Medellín que se ha hecho muy popular en la ciudad en los últimos años por las contundentes denuncias que se encuentran en sus canciones. “Niño bomba”, “Campesino”, “Mañana nos retiramos” o “Corre”, donde participan los Doctor Krápula, son algunas de las más esperadas por sus fanáticos.