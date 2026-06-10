- ILV preparada para competir sin fronteras: nuevos mercados, innovación y sostenibilidad impulsan su crecimiento

Con aguardientes y rones, la ILV enfrenta un mercado competido tras apertura de fronteras. Innovación, calidad y nuevas estrategias, clave para su crecimiento

Ante la apertura de fronteras en el mercado de licores, la Industria de Licores del Valle (ILV) ha respondido con innovación, calidad y una sólida estrategia comercial que conecta con las preferencias de los consumidores. Su portafolio, que combina la tradición de sus productos con nuevas propuestas de sabor, tiene como protagonista al Aguardiente Blanco del Valle, una marca emblemática que continúa fortaleciendo su posicionamiento y expandiendo su presencia en los mercados nacional e internacional.

Aguardiente Blanco del Valle Tapa Roja, Azul y Morado, además del Aguardiente Origen y el Ron Marqués del Valle, pegan fuerte en un mercado que avanza a pasos agigantados con nuevas tendencias de consumo.

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“Estamos preparados para afrontar el duro reto que tenemos con la entrada de distintos competidores. Tenemos productos muy queridos por los consumidores, que cada vez que los compran están aportando a la transformación del departamento. La invitación es a consumir lo nuestro y sentirnos orgullosos de ser vallecaucanos”, aseguró José Moreno, gerente de la Industria de Licores del Valle, quien destaca un presente muy positivo para la empresa que logró superar las adversidades que hace una década amenazaban con la liquidación.

osé Moreno, gerente de la Industria de Licores del Valle.

El 2025 fue un año de resultados, se logró revertir un patrimonio negativo de 39 mil millones de pesos. “Cerramos con un patrimonio cercano a los $47 mil millones, eso representa un mejoramiento patrimonial de casi $89 mil millones. Hoy tenemos resultados satisfactorios, con utilidades superiores a los $20 mil millones. Encontramos una empresa que transfería $23 mil millones y el año inmediatamente anterior cerramos con transferencias por $150 mil millones a la Gobernación del Valle del Cauca”, agregó Moreno.

Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca.

Por su parte, María Victoria Machado, directora de Hacienda, detalló que estos recursos “del monopolio de licores van a programas sociales de deporte, educación, y proyectos de extensión como las Asociaciones de Futuros Agricultores en los 34 municipios, en los que algunos ya exportan”.

Los mercados internacionales han sido receptivos a los sabores de la tierra, asegura Moreno al señalar que “internacionalmente ya estamos en diferentes países, tenemos una cobertura de gran impacto. Estamos en Estados Unidos, Canadá y vamos a estar en Centroamérica tal como lo hacemos en Panamá. También entraremos al mercado de Ecuador, Perú, Chile y Argentina, y próximamente Europa”.

En Colombia, la ILV también proyecta una mayor expansión. Actualmente, además de su mercado natural en el Valle del Cauca y su presencia en San Andrés, la industria avanza en estrategias para llegar a nuevas regiones como la Costa Caribe, aumentando su cobertura y fortaleciendo la presencia de sus productos a nivel nacional, así quedó ratificado durante un debate de control político en la Asamblea del Valle.

“La Industria de Licores del Valle es una joya de la corona que tenemos los vallecaucanos, es un patrimonio que debemos cuidar y fortalecer, no solamente para que sea sostenible, sino para aumentar las ventas a nivel nacional y en el exterior. Hoy, esta empresa está económica y financieramente sana, pero no podemos bajar la guardia porque la competencia es mucho más agresiva”, destacó el diputado Rafael Rodríguez.

Por su parte, el diputado Mario Germán Fernández de Soto resaltó la importancia de mantener una industria sólida frente a los nuevos retos del mercado. “Las transferencias a la salud, la educación y el deporte lo dicen todo, es la industria más importante del departamento. Hemos encontrado una empresa con sostenibilidad financiera, capacidad administrativa y económica para avanzar”, señaló.

Entre tanto, el diputado Juan Carlos Rengifo destacó el volumen de ventas alcanzado, precisando que la industria. “Está sólida, tiene bajos pasivos, ha crecido en sus activos, crece en sus ingresos y vendió más de 10.400.000 botellas el año anterior”. Rengifo también enfatizó la importancia de intensificar el control al licor ilegal y diversificar la distribución en nichos nacionales e internacionales.

Innovación y sostenibilidad

Pero además de su gran apuesta comercial, la Industria de Licores del Valle avanza en procesos de innovación y sostenibilidad que le permiten fortalecer su competitividad.

Una de las principales iniciativas es la incorporación de energía solar dentro de sus procesos productivos, convirtiéndose en pionera al implementar energías limpias para su operación a través de una granja solar de 27 hectáreas y 78.000 paneles solares que evitarán la emisión de cerca de 16.900 toneladas de CO2.

Con expansión internacional, innovación y el respaldo de los vallecaucanos, la Industria de Licores del Valle demuestra que está preparada para competir en nuevos escenarios, fortalecer el consumo de lo nuestro y continuar generando recursos para la salud, la educación y el deporte.

*Con información suministrada por la Gobernación del Valle.

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