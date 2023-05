"Hoy cumplo 4 años sin beber" La periodista de Noticias Caracol que tuvo problemas con el alcohol

.Publicidad.

Por Noticias Caracol, han pasado periodistas con una larga trayectoria y con una carrera de admirar. Dora Glottman sin duda debe hacer parte de esta larga lista, pues la mujer ha estado trabajando para medios por más de 30 años trabajando para la televisión, pero también trabajando en radio. Además, la mujer ha sido editora internacional para Caracol, aunque evidentemente, también fue periodista de Noticias Caracol. Sin duda alguna, una de las grandes de este mundo.

Lo increíble de esto es que, parece que la mujer no dejará los medios por el momento. Sin embargo, no todo han sido éxitos para la reconocida periodista que trabajó para Noticias Caracol, pues la mujer ha atravesado por momentos muy complicados y esto lo dejó manifiesto por medio de sus redes sociales. Y es que, para nadie es un secreto que Dora Glottman ha llevado una lucha intensa con alcohol, problema que la hecho pasar situaciones complicadas. Aún así, esto no la logró detener.

Hoy cumplo 4 años sin beber alcohol. Fue un proceso difícil al que llegué después de tocar muchos fondos. A quien lo necesite escuchar: el alcoholismo es una enfermedad y no se sana solo. Hay que buscar ayuda. Solo por hoy. — Dora Glottman (@DORAGLOTTMAN) April 27, 2023

Hace apenas unos días, la periodista compartió con sus seguidores un momento muy esperanzador para todos sus seguidores. Por medio de un Tweet, Dora Glottman le compartió a sus seguidores que lleva 4 años sin tomar una sola gota de alcohol. Además confesó que debido a este terrible vicio, tocó fondo en varias ocasiones, ante este comentario, los seguidores de la mujer le pidieron apoyo para poder salir también de esa situación. Además de ser una grande del periodismo, es un gran ejemplo de superación.

