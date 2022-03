Historia caribeña #2

Por: Miguel Ángel Fernández Niño |

marzo 08, 2022

—¿Y qué hace un boyaco en la costa? le pregunto.

—Boyacence —me responde.

Le sonrío a esos ojos de esmeralda y me muerdo el labio inferior mientras guarda las manillas en su mochila y sigue por la playa. No tendrá mas de 25, pienso.

La delata lo ligero de sus pasos.

Esa libertad de aquellos que escaparon a las bombas de los noventa, al gol de último minuto contra Alemania en el mundial de Italia, al hermano de César Gaviria saliendo de una caja en plena televisión y al collar bomba de Elvia Cortés.

Se calienta rápido la cerveza entre las manos. El mar que todo lo borra refleja mi sombra oscura, impecable, sin una arruga. Me veo distorsionado y seco.

Recuerdo las marchas por la 26 en frente de la Nacional, un café cortado en San Moritz y unos billares húmedos en un segundo piso por la 30.

Y sus piernas brillan aún a lo lejos entre la arena.

La delata lo ligero de sus pasos, pienso.

Me seduce lo ligero de sus pasos, corro.

No sé si es por la arena o lo que cargo, pero los pasos me cuestan y se me hace inalcanzable. De repente pienso en retroescarbadoras bajo en sol. Me siento un hombre hidráulico de combustible espeso.

Mi paso no es suficiente.

Me dejo caer bajo el sol y cierro los ojos. Una ola blanca hace un estruendo tremendo y luego un silencio borra todo.

Le sonrío a esos ojos de esmeralda y me muerdo el labio inferior mientras guarda las manillas en su mochila y sigue por la playa... Y la violencia se repite.

La del mar...

La de la vida.