¿Hasta cuándo van a sacarle jugo (y plata) a la vida privada de Shakira y Piqué?

Por: Alejandra Martínez Bohórquez |

agosto 31, 2022

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Cada día aumenta más la importancia a la vida privada o la intimidad. Los medios de comunicación se han encargado poco a poco de crear un pensamiento negativo en las personas sobre sus interesantes formas de informar sobre algún tema en especial.

La intimidad de las personas cada vez se irrespeta más, hoy en día varios medios de comunicación no respetan la intimidad de muchas personas por el simple hecho de dar a conocer la noticia de primeros y llamar la atención de la audiencia, la mayoría de casos son de personas famosas.

Las personas hoy en día consumen muchas noticias referentes a chismes relacionados con la vida de las demás personas, por este tipo de noticias y la gran audiencia que la consumen, es que ya no se respeta la intimidad de las personas, un claro ejemplo es el caso de la cantante barranquillera Shakira y el futbolista Gerard Piqué, que están en proceso de divorcio y de la custodia de sus hijos, este es un tema muy íntimo de los dos, es muy privado, pero los medio de comunicación y las personas externas a su familia, no lo han respetado, con tal de tener muchas vistas han publicado varias noticias al respecto de lo que está pasando entre ellos, los persiguen y atosigan para que ellos den sus declaraciones al respecto, pero por todos los videos que se han dado a conocer se ve como ellos los evaden y no contestan a sus entrevistas; no es nada cómodo estar respondiendo entrevistas y dando declaraciones de los asuntos privados e íntimos de familia.

Casos como el mencionado anteriormente se ven muy seguidos hoy en día y son los casos que no debería estar pasando, la vida privada se debe respetar y si las personas protagonistas no se sienten cómodos dando a conocer lo que pasa en su vida privada no se debe publicar, ni atosigar para que eso salga a la luz, por más que la persona sea un personaje público, ellos también tienen derecho al respeto a la intimidad y privacidad.

Según la Ley C-640, articulo 15 “todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar…y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar”.

Es por esto que esta ley no admite excepción, ningún ciudadano, ni el mismo Estado pueden afectar este derecho. Cuando se habla de intimidad, se hace referencia a esa privacidad que como seres humanos tenemos derecho a que sea respetada, pero no es así, cada día es más violentada, y por tal motivo muchas veces tenemos miedo a compartir detalles que luego puedan ser divulgados de forma malintencionada.