Guía para no quedar como un farsante en los súper conciertos del 2022

No paran las buenas noticias para el espectáculo e industria de conciertos en Bogotá para el año que viene. Además de muchos fanáticos que se darán la cita en más de diez conciertos del 2022, seguramente habrá muchos otros que serán invitados especiales, citas de alguien más o vaya con su grupo de amigos por armar parche; lo importante aquí es que no se quede sin cantar para que ningún otro asistente lo vea pasar el ridículo, o quien quita que la misma Dua Lipa o Miley Cyrus lo invite a cantar una canción y usted no sepa cómo responder.

Morat

La agrupación bogotana superó a cualquiera que se haya presentado en el Movistar Arena de Bogotá, con boletería agotada los colombianos lograron cuatro fechas en el mismo lugar para el 2022. Durante el 17, 18, 19 y 20 de marzo usted deberá estar preparado con temas como Cuando nadie ve, Al aire, Cómo te atreves, Besos en guerra, Aprender a quererte, En un solo día y Maldita costumbre, para no quedar en total ridículo durante el concierto y que valga la pena la ida.

Miley Cyrus

La ilusión de ver a Miley Cyrus en Colombia se hará realidad. Después de una década, Miley regresa a Colombia el próximo 21 de marzo. El aclamado Movistar Arena de Bogotá será el encargado de recibir a la artista y a los más de 12 mil personas que llevan esperando años para verla. Si usted no quiere pasar vergüenza con la persona que le invitó, le recomendamos aprenderse al menos las canciones que tantos esperan escuchar en el concierto. Wrecking Ball, We Can't Stop, Prisoner, Adore you, Malibu, Zombie, y clásicos como Can't Be Tamed, Party In The U.S.A, The Climb con la esperanza de que se apiade de sus fans fieles y los cante.

Coldplay

Justo cuando los seguidores de Coldplay veían todo perdido, la misma banda anunció una nueva etapa de su gira con nuevos países. Colombia, Perú, Chile y Argentina ingresaron a la nueva lista que la agrupación visitará entre septiembre y octubre del próximo año 2022; tour del que ya se han vendido más de dos millones de entradas. La banda británica llegará al Estadio El Campín el 17 de septiembre del 2022 y le aconsejamos agregar al menos estas canciones en su playlist para sentir que valió la pena pagar la entrada. Hymn For The Weekend, Fix You, The Scientist, A Sky Full of Stars, Paradise.

Dua Lipa

La artista femenina con mayor número de streams en Spotify viajará por Buenos Aires, Santiago de Chile hasta aterrizar en Bogotá el 18 de septiembre para su tour por Latinoamérica. El show será en el Parque Salitre Mágico y los precios de boletería están entre $270.000 y $504.000 en las dos únicas localidades disponibles. Para estar al tanto y no sentarse ni una vez durante el concierto es mejor que escuche sus más grandes éxitos como New Rules, Scared to be Lonely, IDGAF, Levitating, Don't Start Now, Hallucinate y One Kiss.

Alejandro Sanz

La expectativa es total. Desde el 12 de marzo del 2020 los bogotanos están esperando la llegada del español al Movistar Arena que la pandemia obligó a aplazar. Por fin, y parece que esta es la definitiva, se publicó la nueva fecha: 21 de abril de 2022. Amiga Mia, Pisando fuerte, La música no se toca, Corazón partío, Cuando nadie me ve, La fuerza del corazón, Mi soledad y yo, Mi persona favorita, Desde cuándo y No es lo mismo son algunas de las muchísimas canciones que seguramente cantará el cantautor.

