Además de renovar la imagen de su marca más icónica Pat Primo, Sophie Douer va a poner en marcha Atmos, que se suma a Seven Seven y a la recién creada Otsu

En agosto del año pasado, el Grupo Pash sorprendió a los colombianos al anunciar que Facol, una marca de las marcas de ropa más tradicionales del país con más de 60 años de historia, iba a llegar a su fin para darle paso a un concepto totalmente diferente al que decidieron llamar Ostu. Detrás de este cambio estuvo Sophie Douer, la hija de José Douer, mejor conocido como Pepe, quien a su vez era hijo de Alberto Douer, el patriarca de la familia y el creador tanto de Facol como de otras marcas tan famosas como Pat Primo o Seven Seven.

Desde que tomó las riendas de la empresa familiar, Sophie Douer se ha convertido en una de las empresarias más reconocidas de Colombia hasta el punto de ser incluida por Forbes en su lista de las 100 mujeres más poderosas del país y ha llevado a un grupo empresarial que ya era bastante reconocido a un siguiente nivel. Ahora, en el marco de la quinta edición de Colombiamoda, aprovechó para hacer dos anuncios trascendentales para el futuro de su compañía.

Le quiere competir a gigantes de la ropa deportiva como Adidas o Nike

El primer anuncio estuvo relacionado con el lanzamiento de una nueva marca que se sumará a su portafolio acompañando a Pat Primo, Seven Seven, Ostu y a la de su división textil Teks. Se trata de Atmos, una apuesta totalmente nueva con la cual incursionarán en el mercado de la ropa deportiva, segmento que aún no habían explorado. Ya cuentan con más de diez tiendas físicas en varias ciudades del país como Bogotá, Medellín, Neiva y Cartagena y ya está disponible su tienda virtual.

El otro afecta a su principal marca, Pat Primo, la cual tuvo un cambio total de imagen con el objetivo de renovarse. Además, no solo cambiará de logo, sino que llegará a las tiendas de Falabella.