Miguel 'mono' Martínez, un outsider en la pelea por la Gobernación del Magdalena enfrentado al poder de Fuerza Ciudadana

Tumbó a la candidatura de Patricia Caicedo para la Alcaldía de Santa Marta y ahora busca derrotar a Margarita Guerra para no perder el departamento

Las denuncias de Miguel, el Mono Martínez, por irregularidades en la inscripción de la candidatura de Patricia Caicedo, la hermana del exgobernador y líder de Fuerza Ciudadana, Carlos Caicedo, tuvieron eco en el Consejo Nacional Electoral, quien la inhabilitó. Y luego con el mismo arsenal jurídico se le atravesó a su reemplazo Jorge Agudelo con lo que se le abrió el camino a al actual alcalde Carlos Pinedo, el candidato de una coalición alrededor de su partido Cambio Radical quien ha hecho una muy mala gestión con un escueto 21% de aprobación, según medición de Cifras & Conceptos, a pesar de la oportunidad que tenía entre manos por los 500 años de la fundación de Santa Marta.

Logró ser elegido concejal de Santa Marta, donde mantuvo una voz crítica contra la alcaldía de Pinedo, pero su foco siempre ha estado en la corrupción de los gobernantes de Fuerza Ciudadana. Por eso, cuando renunció a su curul el 3 de octubre, dejó en claro en la plenaria que iba a desafiar directamente a Carlos Caicedo.

El 3 de octubre de 2025, Miguel Martínez Olano, conocido popularmente como "El Mono Martínez", anunció en la plenaria del Concejo de Santa Marta su renuncia irrevocable a la curul que ocupó en representación de la ciudadanía. La decisión, explicó, se debe a su aspiración de llegar a la Gobernación del Magdalena con el aval del partido Alianza Democrática Amplia (ADA).

La candidatura del Mono Martínez ha sido flash, no completó ni siquiera los dos meses. Sin recursos ha optado por el voz a voz y las redes, especialmente en Facebook, como medio de comunicación con sus potenciales electores a través de videos explicativos en su recorrido por el departamento, destapando la corrupción.

La gobernación del Magdalena lleva 6 años en cabeza de Fuerza Ciudadana, primero en cabeza de Carlos Caicedo, sucedido por su mano derecha Rafael Martínez, cuya elección fue declarada nula por el Consejo de Estado por doble militancia, razón por la cual fue necesario convocar a elecciones atípicas en cuanto falta más de la mitad del período en la gobernación.

Caicedo y Fuerza Ciudadana decididos a no soltar la gobernación

El gobernador Rafael Martínez interpuso todos los recursos legales para conservar su cargo, demandado desde su posesión el 1 de enero del 2024, pero finalmente el Consejo de Estado cerró las puertas. Su jefe político líder de Fuerza Ciudadana, Carlos Caicedo se enfrentó primero al desafío de lograr que la presidente encargada de la gobernación fuera alguien afín a su grupo político, como lo hizo con Ingris Padilla, la secretaria de gobierno de Rafael Martínez, para convocar a las elecciones atípicas. Ahora su desafío es que su candidata Margarita Guerra, actual diputada por Fuerza Ciudadana y quien renunció a su curul para aspirar a la gobernación, resulte elegida y garantice la continuidad.

Otro diputado, Rafael Noya, renunció también para estar en la pelea por el cargo. Aunque logró el apoyo del Pacto Histórico, ha conformado una coalición que recoge a los partidos tradicionales del Magdalena, derrotados por la Fuerza Ciudadana de Caicedo, en los que está el Centro Democrático y Cambio Radical, el partido del alcalde Pinedo.

Entre estos tres candidatos está el gobernador del Magdalena que concluirá el período, una contienda que se convirtió en una medición de la estructura política y el poder que conserva Caicedo en el departamento, que es por lo demás la base de su candidatura presidencial y que probó de manera exitosa en la consulta del Pacto Histórico en la que su hermana Patricia resultó como una de las grandes electoras.

