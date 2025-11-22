- La estrategia de Galán con más de 100 nuevos agentes de tránsito para mejorar la movilidad en la época decembrina

En Bogotá actualmente hay unos 700 policías de Tránsito que ejercen control en las principales vías de la capital del país, los cuales hacen parte del convenio interadministrativo de cooperación suscrito entre la policía nacional y la secretaría de Movilidad de Bogotá el 14 de agosto de 2002, siendo director general de la institución el general en (R) Teodoro Campo Gómez. Estos policías reciben el apoyo de los 577 agentes de civiles de uniforme azul que hoy ejercen control del tráfico de la ciudad.

Sin embargo estos 700 uniformados, irán saliendo de forma gradual de las calles de Bogotá, para darle paso nuevamente a los agentes civiles de tránsito que existieron en la ciudad entre la década de los 70 y los 90. Ahora están de vuelta, con la entrada en vigencia de la de la resolución 6781 expedida el 20 de diciembre de 2019 por el Ministerio de Defensa Nacional, a través de la cual se adopta el desmonte de la policía de tránsito de la ciudad de Bogotá.

El desarme de este cuerpo policial, no solo se realizará en la capital colombiana, sino en todas las ciudades del territorio nacional donde esté presente la policía de tránsito. El objetivo de la institucionalidad es poder reubicar todos estos policías en el servicio de vigilancia para garantizar la seguridad de los ciudadanos y así, los agentes civiles de uniforme azul, ejerzan control en los corredores viales de Bogotá.

A finales del mes de noviembre de 2021, durante la administración de la exalcaldesa Claudia López, entraron a operar los primeros 43 agentes civiles de tránsito con uniforme azul y al término de la alcaldía de López, la ciudad quedó con aproximadamente 450 agentes civiles de tránsito.

En los últimos 4 años, la Alcaldía de Bogotá a través de la Secretaría de Movilidad ha invertido en esos 450 agentes de tránsito $40.000 millones, otros $50.000 millones en los 700 policías de tránsito que todavía prestan el servicio en Bogotá, $30.000 millones más en los 209 guías de movilidad en total unos $120.000 millones y se tiene previsto que, hacia el 2027 la Secretaría Distrital de Movilidad invierta unos $34.000 millones en la contratación de más guías de movilidad.

La función de los nuevos agentes de tránsito en las vías de Bogotá

Ahora con la entrada en operación de los nuevos 141 agentes civiles de tránsito con uniforme azul en la Alcaldía de Carlos Fernando Galán, se completa un total de 577 agentes operando y ejerciendo control de tráfico en las principales vías de Bogotá. A ellos se suman los 700 policías de tránsito que todavía prestan el servicio en la ciudad y unido a estos los 209 guías de movilidad, para un total de 1.486 personas haciendo control de tráfico en las vías de la ciudad. 1.277 entre agentes civiles y policías de tránsito, más 209 guías de movilidad.

Sobre la entrada en operación de estos nuevos agentes de tránsito, el Alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán dijo que, la gente estaba pidiendo más control y autoridad en las vías, entonces ahora ya hay más autoridad en los principales corredores viales de Bogotá, lo cual podría significar un posible incremento en la aplicación de comparendos a los actores viales que cumplen las normas de tránsito y por ende más plata para la ciudad.

Los nuevos agentes civiles de tránsito, según la Secretaria de Movilidad Claudia Díaz, ejercerán control y autoridad en las ciclorutas de la ciudad y en los puntos críticos de las principales vías de Bogotá, entre las que se encuentran: la Avenida Centenario, Autopista sur, Autopista Norte, la Avenida ciudad de Cali y la Avenida Boyacá entre otras.

