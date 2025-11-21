Bogotá, la ciudad de Colombia con más vendedores ambulantes, seguida por Medellín y Cali

De los más de 40 mil rebuscadores en las calles de la capital hay muchos en la Séptima, según un estudio del DANE en cabeza de Piedad Urdinola

En 1.991 fue la última vez que, el Gobierno Nacional realizó un estudio sobre la economía urbana del territorio nacional y después de 34 años, el DANE desplazó 8 mil personas en 1.100 municipios para recopilar datos. Un ejercicio que comenzó el año pasado y concluyó este 2025. Los censistas estuvieron presentes en 500 mil manzanas urbanas de todo el país con una cobertura del 98,2%. identificaron los negocios existentes e incluso registrando todos aquellos avisos que, estuvieran en la puerta de una casa, como los que hay en la costa Caribe de se vende hielo y boli.

La mayor actividad económica se concentra en las principales ciudades del país como Bogotá con el 18% de las unidades económicas que corresponde a 360.565 negocios, en el ranking le siguen Medellín con el 12,5% de los negocios, es decir unas 118.678 personas, Cali con el 9,7% de las unidades económicas correspondiente a unas 99.208 personas, estas tres regiones concentran el 40% del total Nacional. Cundinamarca con el 5,5% equivalente a 110.694 unidades económicas, Santander también con el 5,5 correspondiente a 13.911 personas con ventas informales.

Las ventas ambulantes en todo el país, es la economía popular de millones de familias como medio de subsistencia, a través de las ventas informales. Según el DANE en Colombia existen 219.042 ventas callejeras, década 10 negocios que hay en el país 1 es de venta ambulante, Bogotá lidera este listado con 42.097 negocios, Antioquia con 21.617 y el Valle del Cauca con 19.326.

En un estudio complementario realizado por la Secretaría de Desarrollo Económico, identificó la Carrera séptima entre la plaza de Bolívar y la calle 26 como un lugar de gran concentración. En el censo fueron identificados 1.142 ventas ambulantes con venta de productos y servicios, de ellos 886 con ventas en el espacio público, 131 artistas y 145 artesanos. El 50% de las personas registradas son mayores de 50 años y el 30% supera los 60 años de edad. Cerca de la mitad de los vendedores informales de la carrera séptima están en condición de pobreza, el 45% se encuentran en condición de vulnerabilidad y el 35% recibe apoyo de la Alcaldía de Bogotá.

Vendedores ambulantes en otras ciudades de Colombia

Los Departamentos como Córdoba, Santander y Atlántico, existe una presencia bastante grande de vendedores informales, con más de 10 mil vendedores ambulantes cada uno de ellos, seguidos de Bolívar, Cundinamarca y Norte de Santander con más de 7.000 vendedores cada uno, mientras que en zonas como Boyacá, Meta, Sucre y Magdalena entre 4 mil y cerca de 6 mil ventas informales cada uno de estos Departamentos.

En la zona de Caldas, Guajira y Huila registran entre 3 mil y 4 mil vendedores ambulantes. Los Departamentos con menos ventas informales son Guainía con 1.114 unidades económicas Amazonas con 2.207, Vaupés con 702 y San Andrés con 3.352 unidades económicas eso si se tiene en cuenta que es una de las zonas turísticas del país. La temporada decembrina que se avecina es una de las que más atrae las ventas informales y celebraciones importantes que se realizan a lo largo de todo el año.

