- Cuatro restaurantes colombianos entran en el top 100 de Latinoamérica: así se consolida el país en la élite gastronómica

La gastronomía colombiana sigue brillando a nivel regional y prueba de ello es la lista de The World’s 50 Best, que ya entregó su primer ránking de los mejores restaurantes de Latinoamérica en 2025 y los mejores restaurantes colombianos. Este listado es elaborado por la empresa británica William Reed Business Media, responsable también de la revista Restaurant y de otras listas regionales de referencia mundial.

Dentro de este ránking —del que ya se conocen los puestos del 51 al 100— aparecen cuatro restaurantes colombianos, consolidando una vez más el nombre del país como una de las potencias culinarias de la región. El restaurante mejor ubicado es Oda, en el puesto 76. Este proyecto bogotano, liderado por la chef Natalia Cocomá, se ha convertido en un referente gracias a su cocina de autor basada en ingredientes locales.

La tolimense, originaria de Anzoátegui, ha logrado posicionar su propuesta como una de las más influyentes del país. Pero Bogotá no se detiene ahí: también aparece Débora, un restaurante de alta cocina fundado por Jacobo Bonilla, Valentino Galán y Laura García. Su propuesta contemporánea, inspirada en la icónica artista paisa Débora Arango, ha logrado resonar con fuerza. Con solo dos años de apertura, ya es considerado uno de los establecimientos más prometedores de Latinoamérica.

Dos de los fundadores dettrás de Débora.

A la lista se suma Selma, también en Bogotá, que ocupa la posición 96. Este restaurante del chef Álvaro Clavijo, ubicado en una casona antigua de Chapinero, presenta una propuesta inspirada en el Mediterráneo, pero profundamente arraigada en ingredientes locales que exaltan los sabores del país.

Finalmente, en la posición 98 aparece el único restaurante fuera de la capital: Samboni Bistró Local, en Medellín. Fundado por el chef Jhon Zárate, este lugar destaca por el uso de ingredientes provenientes de la propia huerta del cocinero en San Antonio de Prado. Su menú, que cambia semanalmente, es uno de los aspectos más celebrados por sus visitantes.

Los tres restaurantes colombianos que están en el top 10

Aunque no es sorpresa, tres restaurantes colombianos volvieron a meterse en el top 10 de este prestigioso ránking. El Chato, del chef Álvaro Clavijo, es el más reconocido de Colombia a nivel latinoamericano y ocupa el tercer lugar. Por su parte, Celele, de Jaime David Rodríguez Camacho, se encuentra en el puesto seis. Este proyecto nació a partir de Caribe Lab, una investigación gastronómica que recorrió la región Caribe y conectó al chef con múltiples comunidades locales.

Chef Álvaro Clavijo.

Rodríguez Camacho, además, ha revelado que espera abrir nuevos proyectos en Medellín y Cartagena, consolidando aún más su presencia nacional.

Finalmente, en la posición número 10 se encuentra Leo, de la chef Leonor Espinosa, galardonado recientemente como el mejor restaurante de Colombia en los World Culinary Awards 2024. Su propuesta, considerada un verdadero laboratorio sensorial de biodiversidad, lo ha convertido en uno de los nombres más respetados en la gastronomía global.

Con estos reconocimientos, Colombia sigue consolidándose como un referente latinoamericano y mundial, demostrando que su cocina vive un momento histórico y cada vez más visible para el mundo.

