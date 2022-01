Goyeneche moderno

Por: Eligio Manuel Primera Julio |

enero 24, 2022

El pasado en presente, así se llamaba un programa de televisión de la década de los ochenta muy recordado por los temas educativos que se trataban en dicho espacio. Pero este encabezado va más bien dirigido a recordar aquel candidato presidencial eterno llamado Gabriel Antonio Goyeneche, popularmente conocido como Goyeneche. El señor en mención tenía muy claras sus aspiraciones de ser presidente de la República, por lo cual se postuló como candidato presidencial independiente desde 1958 hasta 1974, era una especie de doctor Horacio Serpa que se postuló desde 1998 hasta 2006.

Pero lo más curioso del caso de Goyeneche y por lo cual se destacó en el ámbito político nacional eran las particulares propuestas que en plazas y calles proponía a la gente que estaba dispuesto a escucharlo, muchas de ellas traídas de los cabellos y un tanto disparatadas. Por recordar algunas de ellas, crear una marquesina para proteger a Bogotá de la lluvia, proyecto que sustituyó por el de mantener a las fuerzas aéreas bombardeando las nubes que se acercaran a la ciudad; otra un poco más loca cuando propuso pavimentar el río Magdalena, porque la navegación era un caos y ya que el agua estaba dispuesta solo había que agregar arena y cemento; igualmente buscaba convertir la chicha en champaña y echarle anís a los ríos para que fueran de aguardiente.

El candidato de la izquierda colombiana no es el único que está haciendo propuestas disparatadas, pero las hace, y al mejor estilo Goyeneche por mencionar algunas: cuando dijo que había que remplazar la producción petrolera por la de aguacates, dirigido a su electorado campesino embelesado por dicha proposición sin medir las consecuencias de las mismas. Hagamos un ejercicio sencillo a esta propuesta, primero para reemplazar las divisas que genera el rubro petrolero, tendríamos que ser el único exportador de aguacates del mundo, y este producto no se cosecha de la noche a la mañana, tienen un tiempo mínimo de unos cinco años para que el árbol cumple su ciclo normal y genere frutos, eso sin contar en que zona del país quiera hacerlo y peor aun se ha demostrado que la producción masiva de este producto seca ríos y quebradas.

Hace poco en Arauca lanzó otra propuesta, la de un tren que saliera desde ese departamento hasta la costa caribe. Si para hacer un túnel que atraviese una cordillera para disminuir la distancia entre dos departamentos dura años y todos los gastos que se generan, eso unido a los problemas topográficos por el relieve de nuestro país, sale con esta perla, hay que recordarles que los trenes requieren niveles bajos para su circulación. Imagínense cuántos túneles habrá que construir, y como ya no tendremos los combustibles derivados del petróleo, tocará a punta de pepa de aguacate como combustible del mismo, porque infraestructura eléctrica estamos fallo.

Lo más grave y el fondo del asunto es que nuestra derecha o centro o el otro bando le están haciendo el juego, con ese egocentrismo y protagonismo existente, lleno de coaliciones sin sentido que generan más inconformismo en el pueblo colombiano y hacen que mas simpatizantes se adhieran a este populismo barato que genera adeptos por las clases de propuestas goyenescas que esbozan a su paso por cualquier tarima del país, y no se dan cuenta de que los perjudicados seremos los ciudadanos de a pie, porque cuando persigues a los más ricos (que son los que generan empleo y riqueza) y dices que se vayan del país, estás perpetuando la pobreza.

El estado no genera riqueza; solo pobreza, y al final entraremos al mundo del subsidio como Venezuela y Argentina, que por cierto tienen gobiernos de izquierda. No podemos llegar al pobrismo, un sistema de multiplicar de pobres, para tenernos como clientes y tenernos en demanda permanente. Si gana la izquierda es muy probable que este sistema se triplique al exponencial máximo, por eso gobernantes y líderes políticos no sigan en BABIA.

El tiempo se agota para escuchar propuestas serias por parte de los otros candidatos, como por ejemplo, qué van hacer para combatir la corrupción de forma eficaz y sin crear tanta leyes sinsentido (las IA que ni atajan ni controlan tanto corrupto), la educación y el adoctrinamiento sistemático por parte de Fecode de nuestra niñez.

Estos sí son problemas graves y requieren intervención urgente: nuestro medioambiente y su evidente deterioro. En cambio, el otro bando avanza lanzando propuestas fantasiosas y con el viejo adagio “divide y vencerás”.