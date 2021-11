Gordo y feliz: la buena vida de Fredy Guarín en su lujoso apartamento de Miami

Aunque diga que no se ha retirado definitivamente del fútbol se le ve muy feliz lejos del deporte. Imposible pensar en volver a las canchas en ese estado

Ya lejos en el tiempo queda el incidente que protagonizó Fredy Guarín en semana santa. Presuntamente protagonizando un episodio de violencia familiar, se le vio bajo los efectos del alcohol y todo este episodio tiró por la borda su continuidad futbolística con Millonarios.

El volante que supo defender los colores de la tricolor se aisló y pese a que Millonarios le ofreció todo su apoyo, su contrato finalizó a mitad de 2021 y no fue renovado. Motivos para ganarse la renovación no habían y entonces Fredy se refugió en su familia y amigos. Para su salud mental, esto no ha podido resultar mejor y en redes ha vuelto a mostrarse siendo feliz, lejos de la rigurosidad de los entrenamientos.

El no estar jugando fútbol actualmente le ha permitido volver a comer sin restricciones, y eso se relfeja en su aspecto físico. El volante se volvió a subir de peso pero no le importa, está disfrutando este momento de tranquilidad en su vida y su última foto lo demuestra.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Fredy Guarin (@fguarin13)



Para esta época del año Guarín se encuentra en Miami junto a su madre. En Estados Unidos el futbolista cuenta con un lujoso apartamento de dos pisos en un sector de edificios altos. Un gran cuadro suyo adorna una de las paredes, además de un diseño elegante y muebles de lujo que todo el mundo quisiera tener. Si finalmente anuncia que se retira del fútbol puede tener la tranquilidad de que vivirá muy bien con todo lo que hizo en su extensa trayectoria futbolística

