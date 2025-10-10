Golpe al  Éxito y a su marcas propias:  D1 y Ara le llevan la delantera en ventas 

Carlos Calleja no logró en 2024 una estrategia de impulso a sus productos Ekono en granos y Arkitect, Bronzini y People en ropa que perdieron terreno

Tras la llegada de los Calleja al Grupo Éxito en enero de 2024, se esperaba que las marcas propias de la tienda despegaran. En un inicio, sus líneas de ropa —Arkitect, Bronzini y People— sorprendieron al ser de las más vendidas del segmento retail durante el año. Sin embargo, ni con estas cifras ni con el impulso de los nuevos dueños, el supermercado ha logrado darle la pelea a las grandes tiendas de hard discount, que también han apostado con fuerza por sus propias marcas.

Carlos Calleja.

Según datos oficiales, la participación en ventas de las marcas propias del Grupo Éxito solo representó el 15% de sus ingresos. En esta categoría no solo se incluyen sus líneas de vestuario, sino también productos alimenticios de consumo masivo como Ekono y la línea de alimentos saludables Taeq. Un porcentaje modesto si se tiene en cuenta que el grupo cuenta con más de 2.600 productos propios en su portafolio.

Durante más de tres décadas, la compañía ha intentado consolidar sus marcas, pero la tarea se ha vuelto cuesta arriba por la competencia directa de las tiendas hard discount. En 2018 incluso abrieron una boutique en Envigado, dentro del centro comercial Viva, para exhibir exclusivamente sus prendas de vestir. Aun así, la tienda que sigue reinando en esta categoría es D1, cuyas marcas propias alcanzaron una participación del 80% en 2024.

El panorama es similar con Ara, que logró un 40% de participación, mientras Makro (25%) y Olímpica (20%) también mostraron mejores resultados en 2024 con sus productos propios, superando al gigante paisa.

La estrategia del Grupo Éxito para recuperar terreno en 2025

Consciente del rezago, el Grupo Éxito trazó una nueva estrategia para 2025. De la mano de los Calleja, la empresa busca fortalecer las tiendas Carulla, desprenderse de mercados poco estratégicos como Surtimax y Surtimayoristas, y consolidar sus negocios inmobiliarios a través de los centros comerciales Viva, que ya muestran balances positivos.

Además, la remodelación y modernización de varias tiendas Éxito y Carulla se convirtió en una de las prioridades del grupo. Entre enero y junio, la empresa registró ingresos operacionales por $10,6 billones, lo que representa un crecimiento del 4,7% frente al mismo periodo de 2024.

Una cifra que refleja que, aunque el camino ha sido lento, el grupo no se rinde y sigue pedaleando para que sus marcas propias alcancen el mismo brillo que las de sus competidores.

