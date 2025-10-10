La proeza de una familia del Quindío que logró poner su aceite de aguacate en China

El secreto de Camilo Diaz con sus Avocados del Quindío fue utilizar la variedad Hass con sus beneficios de grasa y nutrientes y volvió más atractivo su producto

El primer exportador colombiano de aceite aguacate Hass en China será la firma Avocados del Quindío. La mente detrás del negocio es Juan Camilo Díaz, quien es su dueño. Su aceite no solo se pide en las mesas del Asía, también en Rumania, Ecuador, Estados Unidos, Alemania y Nueva Zelanda quieren el aceite del Quindío.

Para Avocados del Quindío a diferencia de los exportadores más tradicionales y conocidos los pedidos grandes llegaron primero del exterior. Para dar una idea, en el tercer año de funcionamiento de la empresa se registró en la caja mil millones de pesos en exportaciones y del total de clientes un 80 % son de afuera. Siendo un caso atípico.

La clave de sus aceites fue utilizar la variedad Hass, que tiene un porcentaje alto de grasa, con bastantes vitaminas y omegas extras. Otras variedades de aguacate tienen más agua afectando la calidad de los aceites fabricados. En el trabajo de llevar el aceite afuera una entidad de gobierno fue vital, Procolombia, que tiene de presidenta a Carmen Caballero. La organización sirvió de puente con el extranjero y en la asesoría para transportar la mercancía.

Dentro de las primeras ventas al extranjero se recuerda los pedidos de Rumania y Ecuador. En un futuro Avocados del Quindío espera consolidar un convenio con Nueva Zelanda, de igual manera en China y en Alemania se quiere instaurar un proceso de consolidación de clientes y tener promesas de compraventa garantizadas. En la línea de consolidación se cuida acceder a insumos de calidad, en efecto los proveedores deben cumplir con unos estándares.

En esa misma línea, Díaz con Avocados de Quindío están buscando el visto bueno de la Superintendencia de Industria y Comercio en el registro de la patente de sus productos y tener derechos de propiedad intelectual sobre varias marcas. La meta de Díaz es crear un conglomerado exitoso.

