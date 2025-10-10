Los gringos dueños de Pollos El Bucanero lograron entrar con carne fresca al exigente mercado japonés

En un hito para el sector avícola colombiano, la empresa Pollos El Bucanero, propiedad de Cargill Food Latinoamérica, ha enviado por primera vez carne de pollo a Japón. La exportación de 12 toneladas de pollo fresco partió desde Buenaventura, cruzó el Pacífico y fue recibida satisfactoriamente por las autoridades sanitarias japonesas

Este logro es un gran paso en el proceso de internacionalización de la avicultura colombiana, ya que Japón es considerado uno de los mercados más exigentes del mundo. La exportación fue posible gracias a la admisibilidad sanitaria obtenida en 2015, cuando las autoridades japonesas declararon que las normas sanitarias colombianas eran equivalentes a las suyas. Para concretar este envío, fue necesario el trabajo conjunto de Pollos El Bucanero, la Federación Nacional de Avicultores (Fenavi), el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y el Invima.

Cargill es la compañía privada más grande de Estados Unidos. Fundada al final de la Guerra Civil Americana por William Wallace Cargill, el control accionario de la empresa ha permanecido en manos de sus descendientes de las familias Cargill y MacMillan. Varios de ellos aparecen en la lista Forbes de millonarios.

La empresa, un gigante agroindustrial con sede en Minnesota, opera a nivel mundial. Cargill ha estado presente en Colombia desde 1996, inicialmente en la comercialización de granos. Tras incursionar y abandonar los negocio de cacao, café y los fertilizantes, en 2011 adquirió Provimi, una empresa dedicada a la elaboración de premezclas y aditivos para la nutrición animal. En 2017, la multinacional compró la gran empresa avícola del Valle del Cauca, Pollos El Bucanero, a la familia Cortés, y un año después adquirió Campollo.

El potencial del mercado japonés para el pollo colombiano

Japón es el sexto importador mundial de carne de pollo. Su producción interna es limitada debido a la escasez de tierras agrícolas y a la reducción de mano de obra en el sector. En 2024, el país importó 1.142 millones de toneladas de pollo, lo que demuestra un gran potencial de mercado para futuros envíos.

Cargill ya tiene presencia en el mercado japonés desde 1956, donde exporta pollo cocido desde sus empresas de procesamiento agrícola en Tailandia. Aunque el envío colombiano de 12 toneladas representa un porcentaje pequeño y es más simbólico, marca el inicio de una oportunidad, y sobre todo, el éxito de un trabajo conjunto de empresa, gremio y sector público.

