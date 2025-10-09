Los poderosos paisas fundadores del Grupo Familia lideran el consorcio que manejará los cementerios de Bogotá  

Los herederos de John Restrepo forman parte junto a 12 empresas del Consorcio Montesacro fue el único oferente y será muy probablemente el escogido por la UAESP

Armando Ojeda el recién posesionado director de la UAESP se estrenó en el consejo con un debate por el lio del manejo de los cementerios que sigue sin resolverse. Los concejales del Centro Democrático Oscar Ramírez y Diana Diago del partido Centro Democrático fueron los citantes. El director puso sobre la mesa un plan de choque frente a la crisis con una inversión de $2.700 millones este año. Ojeda destapó las cartas. Todo indica que el administrador será el Consorcio Montesacro, producto de una selección abreviada, en la que solo se presentó esta empresa paisa que maneja Jardines Montesacro en Medellin, donde está la tumba de Pablo Escobar, enterrado el 2 de diciembre de 1992.

Fueron los únicos oferentes para administrar los 4 cementerios de la capital: Central Distrital, del Norte, Serafín y el cementerio del sur. Se ocuparían de todos los servicios de inhumación, cremación, exhumación y servicios complementarios: salas de velación y laboratorios de tanatopraxia.

Se busca también poner a funcionar este año al menos tres de los cinco hornos crematorios que tiene la UAESP y que no están funcionando. Estos son los 2 del Cementerio Norte, 2 en el Cementerio Sur y 1 en el Cementerio Parque Serafín.

Actualmente los Cementerios Distritales, tienen problemas de sobreocupación de bóvedas, de deterioro de la infraestructura, mala gestión, problemas contractuales. Todos estos líos deben ser resueltos por el nuevo director Armando Ojeda Acosta para que los Cementerios le presten un buen servicio a los bogotanos.

La recuperación del Cementerio central de la mano de Mincultura

Finalmente, el Distrito de la mano del Ministerio de las culturas invertirán $25.000 millones para el tratamiento del Cementerio central como un bien cultural. El trabajo en mármol de sus mausoleos y tumbas amerita convertirlo en un destino en la ciudad. El trabajo se centrará inicialmente en la parte más antigua y representativa del Cementerio Central, el llamado Elipse, sitio donde reposan los restos de figuras históricas de expresidentes, escritores y artistas en bóvedas y mausoleos.

Quienes integran el Consorcio Inversiones Montesacro

Consorcio Montesacro S.A.S fue fundada el 20 de junio de 1990, por John Gómez Restrepo y sus Hermanos, los mismos dueños del Grupo Familia, La sueca Essity adquirió la totalidad del Grupo Grupo Familia. pero los Gómez Jaramillo continuaron con otros negocios como Cartones de Colombia, Espumas Plásticas, Mercados la Candelaria.

Inversiones Montesacro S.A.S. con mucha experiencia, más de 70 empleados y con sede en Bogotá, no va solo en la propuesta, forman parte de éste más de una docena de empresas en su gran mayoría dedicadas al tema de cementerios y servicios funerarios: Inversiones Montesacro, Coordinadora de servicios de parque cementerio, Parque y Funerarias, Recordar Previsión exequial Total, Central Cooperativa de Servicios Funerarios, La Ascensión, Sarcofun, Organización San Francisco, Empresa Cooperativa Funeraria, Grupo Empresarial Aurora e Inversiones el Paraíso Parque Cementerio. La representante legal del Consorcio Montesacro es la señora María Mygdalia López.

ante las denuncias que se han hecho desde el Concejo de Bogotá sobre el tema, la Procuraduría General de la Nación a través de procuraduría delegada segunda para la vigilancia preventiva de la función pública, realizó una visita técnica a la UAESP con el fin de verificar el proceso que adelanta la entidad para la escogencia de la empresa que manejará los 4 cementerios de Bogotá.

en tal sentido, el ministerio público le dijo al Director de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Armando Ojeda, revisar los procedimientos del proceso de selección, ante la identificación de posibles irregularidades procedimentales que podrían comprometer, la transparencia, legalidad, objetividad en la adjudicación del contrato y la operación del servicio.

