La pelea por la marca de las camisetas Polo que Ralph Laurent-Colombia terminó ganando

Despues de llevar siete años en el país, sus representantes legales tuvieron que defenderse ante la SIC para que su competencia Enzo Polo no registrara la marca

La reconocida marca Ralph Lauren, presente en Colombia desde hace siete años, tuvo que enfrentar recientemente un desafío legal relacionado con la protección de uno de sus activos más valiosos: su identidad comercial. El proceso terminó con un resultado favorable para la compañía estadounidense, que continúa fortaleciendo su presencia en el país y ampliando un legado construido durante más de seis décadas.

Fundada por Ralph Lifshitz, quien luego se conoció como Ralph Lauren, la firma se ha diferenciado de otras casas de moda por ofrecer mucho más que prendas de vestir. Su propuesta se ha basado en vender un estilo de vida asociado a la elegancia clásica y al imaginario tradicional de Estados Unidos. Desde colecciones casuales hasta líneas de lujo, ha logrado consolidar una identidad reconocida en todo el mundo.

La fortaleza de Ralph Lauren radica en diseños atemporales, altos estándares de calidad y una estrategia que le permite llegar a distintos segmentos de consumidores. Estos elementos han convertido a la compañía en uno de los referentes globales de la moda, con presencia en decenas de mercados y una base de clientes que se mantiene fiel a su estilo.

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Detrás de este éxito se encuentra Ralph Lifschitz, nombre de nacimiento del fundador. Nació el 14 de octubre de 1939 en Nueva York y estudió economía. Sin embargo, desde muy joven desarrolló una profunda pasión por la moda y una visión empresarial que terminaría transformando la industria.

Antes de lanzar su propia marca, trabajó como vendedor de guantes y posteriormente para un fabricante de corbatas. Esa experiencia le permitió conocer de cerca el negocio y sentó las bases de su futuro emprendimiento. Su objetivo era crear prendas capaces de transmitir sofisticación y distinción a través de diseños sencillos.

En 1967, inició su proyecto desde un pequeño espacio en la oficina 453 del Empire State Building en Nueva York. Allí comercializaba corbatas anchas que él mismo diseñaba. Aunque el comienzo fue modesto, la acogida de los clientes fue inmediata y el negocio empezó a crecer rápidamente.

Gracias al aumento de las ventas, en 1970 abrió su primera boutique dentro de los almacenes Bloomingdale’s en Manhattan. Un año más tarde decidió ampliar su propuesta al público femenino y abrió una tienda en Rodeo Drive, Beverly Hills. Con este movimiento debutó oficialmente en el mercado de ropa para mujeres.

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El punto de inflexión llegó en 1972 con el lanzamiento de la icónica camisa Polo. La prenda, identificada por su diseño de manga corta y el famoso jugador de polo bordado en el pecho, se convirtió rápidamente en un símbolo de elegancia casual. Con el tiempo, terminó siendo uno de los productos más reconocidos de la industria de la moda.

Aunque el concepto de utilizar un deportista como emblema tenía antecedentes en otras marcas, Ralph Lauren logró adaptarlo al gusto del consumidor estadounidense. Su estrategia permitió masificar el producto y asociarlo con exclusividad, sofisticación y prestigio. Durante las décadas de 1970 y 1980, la compañía registró uno de los mayores periodos de expansión de su historia.

A partir de la década de 1980, la marca aceleró su crecimiento internacional. Su estética preppy y aspiracional encontró una amplia aceptación en mercados de Europa, Asia y América Latina. La compañía se consolidó como una de las principales representantes del estilo estadounidense en el mundo.

En Colombia, Ralph Lauren abrió oficialmente sus primeras tiendas en 2018 en el Centro Comercial Andino de Bogotá. Posteriormente fortaleció su presencia con una nueva sede en el Centro Comercial Parque La Colina. Desde entonces, la marca ha buscado ampliar su posicionamiento dentro del segmento premium del mercado nacional.

Más recientemente, bajo el liderazgo de su CEO global, Patrice Louvet, la compañía obtuvo una importante victoria en materia de propiedad intelectual. En un proceso relacionado con el registro de la marca Enzo Polo, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) consideró, en primera instancia, que existía riesgo de confusión con la reconocida marca Polo de Ralph Lauren.

Como resultado, la entidad, en primera instancia, decidió negar el registro solicitado. La determinación fue interpretada como un respaldo a la multinacional estadounidense y a la protección de una de las identidades más reconocidas de la industria de la moda. Se trata de un nuevo capítulo favorable para una compañía que, más de 60 años después de su fundación, sigue defendiendo el valor de su marca en los mercados donde opera.

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