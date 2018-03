Germán Hernández, un joven antipeñalosista con los ‘Decentes’

A sus 28 años, Germán Camilo Hernández puede parecer a simple vista un utópico, pero no lo es. Defiende con pasión, vehemencia y convicción sus ideas, que, aunque discutibles forman parte de un discurso coherente y sólido. Ahora, en esta entrevista realizada en medio del trajín de su campaña, nos habla del proyecto político que tiene su plataforma política, Decentes, para Colombia, muy alejado de la política tradicional y de los viejos usos y formas hasta ahora dominantes.

Ricardo Angoso: ¿Qué es Decentes?

Germán Camilo Hernández: Es una lista de partidos minoritarios que han conformado una gran coalición y que buscan tener representación en las instituciones frente a esa representación que han tenido los grandes partidos tradicionales. Y que no han sabido, estos partidos de los que hablo, dar respuesta a las demandas que ha tenido la ciudadanía en general. Por ese motivo, Decentes se convierte en una apuesta y una herramienta para hacer política en nombre de una ciudadanía que, en cierta medida, se siente defraudada. Reivindicamos otra forma de hacer política.

R.A.: ¿Tengo entendido que Decentes es una formación de izquierdas, más concretamente una escisión del Polo Democrático?

G.C.H.: Es un movimiento alternativo en que convergen varias tendencias, algunas de las cuales son de izquierdas. Esta la Unión Patriótica (UP), la Colombia Humana, la Alianza Social Independiente, el grupo indígena Maíz y el grupo que lidera Clara López.

R.A.: ¿En qué se diferencia Decentes del Polo?

G.C.H.: Decentes es una apuesta de gran convergencia, mientras que el Polo se ha quedado en una izquierda muy anquilosada y con algunas características claramente anacrónicas. El Polo al final ha fragmentado y dividido a la izquierda. Nosotros somos un movimiento más plural, alternativo y donde convive la izquierda con otras sensibilidades, pero siempre con la mirada puesta en atender las demandas de los ciudadanos, que son a los que realmente queremos representar.

R.A.: ¿El nombre de Decentes tiene algo que ver con enarbolar la bandera de la lucha contra la corrupción?

G.C.H.: Es claro que estamos luchando contra la corrupción, pero no nos quedamos sólo ahí, sino que también queremos una práctica política moderna y que tiene unos principios y unas particularidades muy especiales, por ejemplo, la renuncia a los privilegios de los congresistas. Hoy esos privilegios separan y ponen una gran barrera, casi insalvable, entre los ciudadanos y sus representantes. También defendemos el compromiso de que los congresistas sólo deben estar dos períodos en las instituciones de la República, tanto en la Cámara como en el Senado. Eternizarse en el poder o en un cargo no contribuye, en nada, al funcionamiento de la democracia. Ese tipo de apuestas son las que caracterizan a Decentes, y nos diferencian claramente de los partidos tradicionales, pero además creemos que hay otra forma bien distinta a hacer política a la que hasta ahora se ha ejercido en Colombia.

EL DESAFÍO DE LA CRIMINALIDAD EN LAS CALLES

R.A.: ¿Qué se podría hacer para mejorar la tan deteriorada seguridad pública?

G.C.H.: Yo creo que serían tres cosas absolutamente necesarias: la reforma de la justicia, que deja muchas veces a los delincuentes tras cometer numerosos delitos en las calles por vencimiento de términos -una práctica inaceptable, a mi entender-; hace falta una nueva cultura cívica, ciudadana y que apueste por la convivencia, que va del corto plazo al largo plazo; y, en tercer lugar, es necesario apostar por la seguridad humana e integral, dando oportunidades de empleo y seguridad a todos. Si la gente tiene empleo, educación y vive con seguridad humana es muy difícil que acabe cometiendo delitos.

R.A.: Colombia es el noveno país más desigual del mundo ¿cómo derrotar a la inequidad social, qué medias se deben tomar?

G.C.H.: Es fundamental ver y considerar que el índice Gini muestra un país con unas tasas de desigualdad muy elevadas, es una realidad que está ahí. Hace falta una nueva redistribución de las propiedades en general, especialmente en el mundo rural, donde hay tanta desigualdad. No hace falta expropiar a nadie. Hace falta dar tierras a los pequeños campesinos para que las trabajen. El Estado sigue teniendo muchas tierras y hay muchas que deben ser restituidas a sus legítimos propietarios. En segundo lugar, hay que incentivar el empleo en el campo para que los más jóvenes se incorporen, ya que muchos de estos jóvenes que no lo encuentran son los que se acaban desplazando a las ciudades. Y, en este aspecto, creo que es importante incentivar el cooperativismo y la economía solidaria en el campo, para poder crear en las ciudades una cultura del desarrollo ligada al agro.

R.A.: ¿Cómo se puede explicar a una ciudadana de a pie que no todos los políticos son unos ladrones, como ahora piensa la mayor parte de la sociedad?

G.C.H.: Definitivamente, nosotros pensamos que la política sí importa porque de la misma dependen muchas cosas, como la subida del transporte, los precios, el aumento del salario mínimo y muchas cosas. De la política dependen casi todas las decisiones importantes que afectan a nuestra vida. La gente no es que no le guste la política, eso no es así, porque por ejemplo los barrios se organizan y la población se moviliza cuando considera que algo le afecta a su modo de vida. Lo que sucede hoy es que la gente no quiere saber nada de la política electoral. Nosotros, desde Decentes, lo que le queremos decir a la gente es que no votando o alejándonos de la política no cambiamos nada, simplemente permite que los mismo de siempre se perpetúen en el poder. En Bogotá, por ejemplo, hay un censo de 5.7 millones de electores y de esta fuerza electoral casi cuatro millones no votan. Si esos cuatro millones de personas votarán en estas elecciones se podría recomponer el Congreso de la República. Es fundamental participar y nosotros le queremos decir a la gente que la política sí importa, que atraviesa todos los aspectos de nuestra vida y que su voto, cada voto, es importante.

LOS ACUERDOS DE PAZ CON LAS FARC

R.A.: ¿Crees que los Acuerdos de Paz con las FARC se deben revisar, como pretende el Centro Democrático?

G.C.H.: Yo considero que la premisa y la prioridad es que pasemos la página como sociedad. Creo que es fundamental que logremos construir acuerdos, consensos, y que por más diferencias políticas que tengamos podamos sentarnos en la misma mesa, conversar sin matarnos y poder trabajar dando lo mejor que tengamos cada uno por nuestro país. Hoy el país exige que los políticos construyamos consensos y llegar a acuerdos, como he dicho antes siempre desde la premisa de ser capaces de pasar la página. Creo que revisar los Acuerdos como pretende el Centro Democrático no le apuesta a pasar la página, sino a mantener el poder que siempre han mantenido algunos junto con las ventajas de las que han gozado por décadas.

R.A.: ¿Qué va a hacer Decentes de cara a las próximas elecciones presidenciales?

G.C.H.: Tenemos varios sectores. Uno está con Clara López, que hoy hace fórmula presidencial con el candidato liberal, Humberto de la Calle, y otro está con Gustavo Petro, que está llenando plazas públicas y mercados. Estamos a la espera de lo que se defina el 11 de marzo, una vez pasen las elecciones internas y las legislativas. Esperemos que se defina una convergencia entre los sectores que apoyen el cambio para evitar que los que siempre han acaparado el poder en Colombia sean apartados de la vida democrática. Eso sería pasar la página y apostar por un nuevo modelo de país que pasa por la modernidad política y económica. El objetivo es que a la presidencia de la República llegue un candidato que apueste por el cambio en Colombia y por pasar la página definitivamente.

R.A.: ¿Cuáles serían tus primeras ideas y proyectos si llegas a la Cámara?

G.C.H.: Nosotros tenemos un programa legislativo que hemos construido con la ciudadanía. En primer lugar, creo que hace falta restablecer la confianza y la cercanía entre los gobernantes y los gobernantes, que hoy no existe. La gente no ve en la política una respuesta porque la ve lejana, distante de sus intereses personales; nuestro ejercicio desde Decentes pasa por restablecer esas relaciones y que la gente comprenda la importancia de la política. Pero, para que eso ocurra, es importante que nosotros estemos en permanente diálogo con la ciudadanía y escuchando a la gente de la calle.

A la gente le preocupa, tal como hemos escuchado en la calle, problemas tales como la movilidad, el deterioro del medio ambiente y el desempleo, que quizá son los tres problemas que más preocupan a la gente. Frente a la movilidad, planteamos cambios como el uso de la bicicleta, que además está en relación directa con la degradación del medio ambiente por el uso del automóvil. Luego hay que descongestionar el transporte público para que la gente goce de medios cómodos y no saturados como están ahora. Necesitamos también tarifas justas en el transporte público y que la ciudadanía pueda pagar; hoy son muy elevadas y muchos ciudadanos no pueden pagarlas.

Con respecto al medio ambiente, hace falta regularlo más y mejor, para que se haga un uso riguroso de los recursos públicos en la recuperación de los ríos y los espacios naturales. Y contra el desempleo apoyaremos a la economía social y solidaria, fomentando el asociacionismo y la formación de nuevas cooperativas. También es importante apoyar a los jóvenes que se quieran incorporar al mercado de trabajo y darles más facilidades.