“No nos prestamos para sabotear el evento de Petro”: Barra Brava del Cúcuta

La Barra brava del Cúcuta desmintió que fueran a sabotear el evento del candidato presidencial Gustavo Petro. Los rumores en redes afirmaban que el sub secretario de juventud de la Alcaldía de Cúcuta estaría pagando 30 mil pesos a cada uno de los integrantes de la Banda del Indio que asistieran a la manifestación con el fin de sabotearlo. Este es el comunicado

Debido a los rumores y a las constantes preguntas de nuestros familiares, cercanos y aliados institucionales queremos aclarar lo siguiente:

1. Nosotros como barra popular organizada decidimos empezar a contribuir con pequeños procesos que logren incidir en la transformación social que nuestro país necesita.

2. Nuestra familia rojinegra vive en los barrios populares de la ciudad, esos mismos que gozan de derechos pero que carecen de oportunidades reales: DE OPORTUNIDADES SIN PALANCA (esas que faltan en la ciudad).

3. El amor que le tenemos a la ciudad nos permitió conocer la proyección que de antaño se tenía… esa que no dependía de contrabando para sobrevivir sino de intercambios comerciales para crecer, esa que funcionaba con la lógica de ganar/ganar.

4. Nosotros como hinchas a morir de nuestro DOBLEMENTE GLORIOSO no podemos olvidar quién vendió nuestro equipo y quiénes estuvieron de acuerdo cuando decidieron correr a nuestro onceno de la ciudad.

5. Nosotros y nuestros familiares hacemos parte de la informalidad laboral (esa que hostigan desde el Nuevo Codigo de Policia y Convivencia pese a la sentencia C-211 del 2017), somos carreteros, somos pimpineros, somos gente que vive en casas empañetadas y sin empañetar, somos hijos que se cansaron de escuchar a nuestros padres “que en el trabajo les están pidiendo votos”, somos albañiles, somos abogados, somos estudiantes que se endeudan para pagar un semestre en la universidad, somos madres solteras, somos desplazados, somos de esos que viven en asentamientos humanos y en edificios, somos esa gente del común que está cansada de las injusticias y la corrupción, somos nietos de ancianos que tienen que esperar 4 meses para que les autoricen una cita médica, somos gente que cree en la berraquera de todos los colombianos (esa misma que nos permitirá sacar este país adelante).

6. La Banda del Indio no se prestará para sabotear el evento programado para mañana 02/03/2018 al que asistirá el pre candidato presidencial Gustavo Petro.

