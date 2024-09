- Gerardo Fernández, el discreto amor de María Corina Machado que la acompaña hace 10 años

.Publicidad.

Gerardo Fernández Villegas es el hombre en quien recae la mayor discreción por parte de María Corina Machado. La aguerrida líder de la oposición de Venezuela casi nunca se refiere a él sino es por una pregunta directa en alguna entrevista. Entonces habla de “mi esposo” o “mi marido” con absoluto respeto y admiración. Hace más de una década están juntos. Ella en la lucha política y él como prestigioso constitucionalista que ocupa la silla 21 de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales.

María Corina conoció a Gerardo en su Movimiento Vente y desde entonces están juntos

Se conocieron casualmente, “por la democracia”, aunque suene extraño. El hecho es que ella estaba en Vente Venezuela, el movimiento político que fundó en 2012, y se necesitaba urgentemente el mejor abogado constitucionalistas que asesorara en cuestiones que en ese momento tenían que ver con organizar la recolección de firmas. “Y nos encontramos”.

Él llevaba en su portafolio uno de sus seis trabajos titulado “En la búsqueda de un nuevo sistema de gobierno para Venezuela: del presidencialismo exacerbado, autocrático, inestable e ineficaz a un sistema semipresidencial”, y un gran bagaje académico, profesional y personal. Caraqueño de 64 años, es hijo de Rafael Fernández Heres y Elvira Villegas. Su padre fue un reconocido educador, escritor e historiador, miembro y presidente de la Academia de Historia, rector de la Universidad José María Vargas y presidente del Consejo Superior de la Universidad Nacional Abierta.

Gerardo siguió los pasos. Después de graduarse en el colegio La Salle de La Colina en Caracas y obtener en la universidad Católica el título de abogado, se fue a Francia y en la Universidad de París II Pantheon-Sorbona se especializó en Derecho Constitucional y Derecho Público. A su regreso empezó una carrera en la rama judicial entre la Procuraduría la Corte Suprema. Desde 1989 es profesor de Derecho Constitucional y Derecho Administrativo en las universidades Central de Venezuela, Monteávila, Católica Andrés Bello, y ha sido profesor invitado de la universidad Javeriana y el Externado en Bogotá.

Fue columnista del diario El Universal hasta que los 5 nuevos socios silenciaron su pluma. Ha escrito más de una decena de libros constitucionales, legislativos y reglamentarios. Su voz siempre se ha oído en defensa de la democracia y la libertad, aun cuando sus colegas prefieran callar antes que perder un cliente. En eso se identifica con María Corina. “Gerardo es una persona que por encima de todo. comparte un sueño que es Venezuela libre”.

María Corina tiene gustos en comun con Gerardo y sobre todo el sueño de Venezuela libre

Además de la pasión por Venezuela, Machado comparte con Fernández gustos y aspiraciones comunes. “Le encanta viajar. A mí me encanta viajar. Le encanta leer. A mí me encanta leer. Nos encanta escuchar música, pero por encima de todo, el solo concibe su vida en Venezuela y sirviendo a Venezuela”, le dijo hace unos años a la periodista Rocío Higuera entrevistada “En íntimo”.

Los hijos de uno y otra

Muy joven, María Corina se casó con Ricardo Sosa Branger. “Genuinamente me enamoré y me casé a los 19 años. No fue fácil, trabajaba, estaba casada y estudiaba Ingeniería en la Católica”. Con él tuvo tres hijos muy seguidos: Ana Corina, Ricardo y Henrique. El matrimonio se separó en 2001 y sus hijos actualmente viven fuera de Venezuela por razones de seguridad. Ana Corina estudió en la Harvard Business School de Nueva York y luego completó su formación en la University of Michigan College of Engineering. Ella y su hermano Ricardo viven en Nueva York. Ricardo, el padre se volvió a casar.

El comparte sus valoes y ella alaba su mente lúcida

Tampoco este es el primer matrimonio del esposo de María Corina Machado. Con Alice Sáder Castellanos tuvo tres hijos. Gerardo Henrique, comunicador de la Universidad Monteávila, vive y trabaja en México, con su propia empresa de producción de contenidos para medios de comunicación; Alejandra, abogada egresada de la UCAB, con un master en Derecho Internacional de los Derechos Humanos en la Universidad de Notre Dame trabaja como abogada en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, e Isabel Eugenia, comunicadora social de Monteávila, con master en comunicación y modas en el Instituto Europeo de Diseño, vive en Panamá donde trabaja en Analiticom.

Hace 35 años Gerardo Fernández empezó el ejercicio de su profesión de abogado. Desde el 2003 hasta la fecha, es socio fundador del bufete “Ayala, Dillon, Fernández, Linares y Chavero”. Su vida familiar se ha ampliado con María Corina en medio de las enormes dificultades y retos del país. El comparte sus valores, y ella alaba su inteligencia, su mente lúcida, su integridad y le agrada que la hace sentir querida y acompañada.

Desde hace 21 años es socio fundador del bufete "Ayala, Dillon, Fernández y Chavero"

Sobre todo, en estos momentos, en que “todo mi entorno está perseguido, preso o escondido. Recibo amenazas diariamente. Tengo varias semanas sin ver a nadie. Emocionalmente es un cambio, un reto de la vida”, como le dijo al podcast The Wild Project, uno de los más grandes en español.