Georgina: la insoportable mujer de Cristiano Ronaldo

.Publicidad.

Soy Georgina es la serie que estrenó recientemente, no lleva ni una semana en la plataforma y los seis capítulos sobre la vida de la esposa de Cristiano Ronaldo es una de lo más comentado en redes sociales. Con una supuesta intención de mostrar la parte más natural y humana de la modelo, y queriendo independizarse de idea machista de ser reconocida solo como la esposa de un futbolista; Georgina Rodríguez intenta mostrar sus rutinas diarias rodeada de familia, hijos y amigos.

Acabo de ver un trocito del documental de Georgina en Netflix y estoy flipando con la actitud y la poca humildad al hablar. No pensaba que fuera así, está quedando fatal en mi opinión. Si estás donde estás y tienes lo que tienes es gracias a... HUMILDAD ANTE TODO. #SoyGeorgina — S͜͡a͜͡b͜͡r͜͡i͜͡n͜͡a͜͡ ☾ (@_SrtaSabrina_) January 28, 2022

-Publicidad.-

La serie de Georgina es la cosa más ridícula y narcisista que Netflix ha sacado 🤮 — ᗰᗴᒪI (@MeliNotts) January 29, 2022

El problema, y lo más comentado por muchos, es que la intención no se logró en ni siquiera seis capítulos. La ausencia de Ronaldo se entiende para no darle protagonismo al mismo; pero los lujos, el maquillaje y costosos gastos de su esposa solo despertaron envidia o aversión por muchos televidentes. Desde cuando deja a sus hijos en casa para irse de compras hasta cuando pone a sus escoltar a tomarle sus aplaudidas fotos de Instagram. Solo fue hasta el final de todo el reality, donde la plataforma mostró tomas falsas o bloopers que no salieron al aire, donde se puedo ver otra faceta de Rodríguez. Una Georgina sin tanta superficialidad, sin poses y sin diálogos aprendidos, una mujer dispuesta a equivocarse y sentirte orgullosa de mostrarse tal cual.

Publicidad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Georgina Rodríguez (@georginagio)

Despues de ver soy georgina en netflix he cambiado mis metas en la vida, ahora quiero ser mantenida — Natalia Baeza (@Naatbt) January 30, 2022

Vea también: