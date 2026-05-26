- Fueron 4 las empresas que más demandas interpusieron para proteger su marca

La canadiense Vanti, la sueca Ericcson, Alquería y el América estuvieron alertas para defenderse de las nuevas empresas que intentaron aprovecharse de su reputación

La guerra por la propiedad intelectual y de patentes de las marcas es el pan de cada día en la Superintendencia de Industria y Comercio cuando nuevas empresas se presentan a registrar sus nombres. Compañías consolidadas en el tiempo cuidan su reputación con celo porque lo que está en juego es mucho dinero. Firmas consolidadas en el tiempo fueron las que más demandas interpusieron ante la Superintendencia en la que logró permanecer Cielo Rusinque gracias a una movida del gobierno para evitar confusiones con los nombres y que se diera un aprovechamiento de su reputación. Estas son: la canadiense Vanti, la sueca Ericsson, Alquería y el club América de Cali, con su casi siglo de existencia.

El América de Cali, pese a atravesar un proceso de reorganización, es un equipo muy querido y su nombre tiene un gran valor emocional y de referencia especialmente entre los vallecaucanos. El club tiene como presidenta a Marcela Gómez, quien llegó al cargo a comienzos de 2024 y se ha enfocado en estabilizar las finanzas, conformar equipos competitivos y modernizar la estructura institucional. Dentro de esa estrategia también se encuentra la protección de la identidad visual del equipo y del tradicional diablo rojo de su escudo.

La segunda empresa que más protege su imagen es Vanti, compañía controlada por Brookfield Asset Management de Canada. En Colombia, la firma es presidida por el ingeniero civil Rodolfo Anaya Abello. Además de garantizar la distribución de gas en distintas regiones del país, la compañía mantiene vigilancia sobre posibles usos indebidos de nombres o imágenes similares a las de la marca, sin olvidar vigilar el tema de las multas.

Dentro del listado también aparece Productos Naturales de la Sabana, razón social de Alquería. La empresa lleva más de 67 años consolidándose como una de las más importantes del sector lácteo en Colombia. Actualmente tiene como presidente a Carlos Enrique Cavelier, quien además de fortalecer las ventas y ampliar la producción anual, también impulsa la protección de la marca y de la identidad corporativa de la compañía.

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