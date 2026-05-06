- Los canadienses de Vanti se enfrentan a una multa de 1.500 millones de pesos

Los ejecutivos Germán Henao y Rodolfo Anaya tendrán que responder contra las acusaciones de ayudar en la venta de gas a particulares sin autorización

La expansión que Vanti tenía planeada en Colombia enfrenta un obstáculo: la Superintendencia de Industria y Comercio acaba de imponerles una sanción por $1.545.236.000.

Los planes de expansión de la multinacional canadiense incluyen aumentar la infraestructura de los gasoductos, la digitalización varios servicios y consolidar una red capaz de importar una mayor cantidad de gas a la actual. Sin embargo, antes de eso tendrán que decidir si apelarán la multa impuesta por la SIC, que hoy tiene a la cabeza a Cielo Rusinque.

El grupo Vanti, administrado por el fondo de inversión Brookfield Asset Management, es presidido en Colombia por Rodolfo Anaya. Para los casos judiciales o legales tiene al ejecutivo Germán Henao como cabeza de la Vicepresidencia de Asuntos Corporativos, quien coordinará con los abogados de los bufetes contratados para el caso. Henao es abogado de la Universidad Libre, tiene una especialización en Derecho Privado de la Universidad Nacional y su último diploma lo consiguió en Inalde Business School.

Como jurista, Henao tendrá que hacerle frente a la denuncia en contra de Gas Natural del Oriente por surtir a una serviteca aun sabiendo que vendía gas a particulares sin licencia. En primer lugar, Helena Reyes Monsalve, dueña de la Serviteca San Pedro Gas, en Santander, tendrá que pagar $84.285.600 por vender gas natural comprimido para uso vehicular a particulares sin las licencias del caso.

Según los funcionarios de la Superindustria, en la bomba de gas Serviteca San Pedro Gas se vendió gas de manera reiterada a particulares que no tenían licencia, situación contraria a la ley. El castigo no solo sería para la particular; para la Superindustria, Gas Natural del Oriente S.A.E.S.P., que hace parte del Grupo Vanti, sabía en todo momento de la irregularidad y siguió surtiendo de gas a la particular.

Gas Natural del Oriente, desde 1998 parte del Grupo Vanti, tiene una cobertura de cerca de 303 mil clientes.

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