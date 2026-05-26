- Estos son los 5 jueces que tienen asolados con demandas a la Nueva EPS

El nuevo gerente Jorge Iván Ospina denunció un posible entramando de reclamaciones que tiene a la EPS más grande del país en dificultades

La Nueva EPS, actualmente dirigida por Jorge Iván Ospina como agente interventor, atraviesa una compleja situación financiera debido a embargos que ascienden a cerca de 2,5 billones de pesos. La coyuntura impacta a unos 11,5 millones de afiliados, cifra que la convierte en la EPS más grande del país. Sanitas tiene cerca de 5,7 millones usuarios y Sura cuenta con alrededor de 5.3 millones de afiliados.

Ospina, exalcalde de Cali, enfrenta el reto de estabilizar tanto la operación administrativa como las finanzas de la entidad. Además, deberá garantizar la continuidad en la prestación de los servicios de salud y el acceso a medicamentos para millones de usuarios en todo el territorio nacional. Hay varias quejas por incumplimiento en la entrega de medicamentos, y los números del grupo también deben mejorar.

En medio del proceso de intervención, la Nueva EPS explicó que buena parte de los embargos provienen de cinco despachos judiciales del país. Según la entidad, cerca del 80 % de las medidas cautelares han sido emitidas por esos juzgados.

Entre ellos aparece el Juzgado 26 Civil del Circuito de Bogotá, que está bajo la dirección del juez Leonardo Antonio Caro Castillo. El despacho funciona en el edificio Hernando Morales Molina, ubicado en la carrera 10 No. 14-33, piso 9. De acuerdo con la EPS, este juzgado concentra el mayor número de embargos.

También figura el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Neiva, dirigido por el juez Edgar Alfonso Chaux Sanabria. El despacho opera en el Palacio de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, localizado en la carrera 4 #6-99, en el centro de la capital huilense.

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Otro de los despachos mencionados es el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Cartagena, encabezado por el juez Juan Carlos Marmolejo Peinado. El funcionario ya había sido noticia anteriormente por una controversia con el exalcalde de Cartagena, William Dau Chamat.

En ese episodio, Dau acusó públicamente al juez de mantener presuntos vínculos con hechos de corrupción en la ciudad. Sin embargo, posteriormente tuvo que retractarse de sus declaraciones al no lograr sustentar las acusaciones ante las autoridades judiciales.

La lista de juzgados también incluye al Juzgado Primero Civil del Circuito de Florencia, en Caquetá, dirigido por Mauricio Castillo Molina. El despacho se encuentra ubicado en la avenida 16 No. 6-47, en el Palacio de Justicia de Florencia, específicamente en el cuarto piso.

Mientras intenta superar la crisis financiera, la Nueva EPS adelanta negociaciones con diferentes farmacéuticas para garantizar el suministro de medicamentos a sus afiliados. La meta de la entidad es alcanzar una cobertura del 97 % en la entrega de tratamientos una vez entren en funcionamiento los acuerdos comerciales.

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