Fracaso de Petro en Cúcuta: poco más de cien personas lo acompañaron

El líder de la Colombia Humana continuó su recorrido por las regiones haciendo parada en Cúcuta en donde se reunió con alrededor de 80 empresarios, comerciantes, juventudes y ciudadanos. Aunque Gustavo Petro tenía planeado llenar el Parque de Santander, una estrategia que nunca le falla, no salió como esperaba. A diferencia del éxito que tuvo en la Plaza de Lourdes en Bogotá, Plaza de la Paz en Barranquilla, Plaza Alfonso López en Valledupar y Plaza de San Francisco en Popayán, Petro se vio obligado a cancelar el evento en plaza de Cúcuta. Fuentes cercanas al senador, aseguran que el cambio de decisión se remitió a seguir protocolos de seguridad dado que la frontera con Venezuela está convulsionada y se suma al atentado que sufrió en Cúcuta en el 2018 durante su primera carrera presidencial.

Sin embargo, según declaraciones dadas a Las2Orillas, Petro mostró fotografías en sus redes sociales que fueron tomadas desde un ángulo conveniente, pero no logró reunir la cantidad de simpatizantes que esperaba apuñar en el Parque Santander, el más emblemático de la ciudad. Habrían asistido alrededor de 100 personas, y a última hora el senador decidió no exponerse al fracaso y se remitió a dar su tradicional discurso desde el balcón del Hotel Tonchala en donde imágenes evidencian que reunió un grupo entre 100 a 200 personas. En Cúcuta, Petro no tiene ningún aliado político de peso y solo ha logrado hacer alianzas con comités liberales que están divididos entre los que apoyan el Pacto Histórico y quienes se mantienen fieles a la casa Cristo, encabezada hoy por Andrés Cristo, hermano del exministro Juan Fernando Cristo, actual precandidato de la Coalición de la Esperanza.

A esto se le suma, que el administrador del parque Santander estaba esperando que el equipo de Petro le entregara el permiso firmado por la alcaldía de Cúcuta para darle el acceso al parque y a la planta de la tarima. Sin embargo, el equipo no esperó y rompió el candado de la planta detrás de la tarima para ingresar y apropiarse del parque. De igual manera, no sirvió pues Petro terminó dando su discurso en el balcón del hotel.

