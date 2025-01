El primer gran negocio de Rigo y Carlos Vives en Fortaleza, una venta por más de $6 mil millones

Después de que Fortaleza CEIF presentara a Rigoberto Urán y Carlos Vives como los nuevos accionistas del equipo, tanto el ciclista como el cantante no tardaron en tener su primera alegría con el club. Nicolás Rodríguez, una de las grandes promesas del club bogotano, fue vendido al fútbol canado-estadounidense, específicamente al Orlando City, en un negocio que superó el millón de euros. El club gringo dejó viendo un chispero a Millonarios, club que también pretendía al extremo, y los detalles de la contratación no tardaron en salir a la luz.

Como es sabido, Nicolás Rodríguez se posicionó como una de las grandes promesas del fútbol colombiano desde la temporada 2023, cuando alcanzó a jugar más de 45 partidos en Fortaleza CEIF. Así las cosas, 2024 solo fue la ratificación de su buen momento y, con la finalización del segundo semestre, varios equipos tocaron la puerta del club bogotano. Entre ellos, el que tenía más opciones era Millonarios; pero en los últimos meses esa posibilidad fue quedando relegada y, finalmente, el jugador firmó contrato con el Orlando City de la MLS, en un acuerdo bastante jugoso.

El equipo estadounidense, creyendo en el potencial del futbolista, decidió pagar 1,5 millones de euros por el traspaso del jugador, lo que equivale a 6654 millones de pesos colombianos. El jugador de 20 años llega a Estados Unidos como parte de la iniciativa sub-22 que se maneja en el país norteamericano y su contrato irá hasta 2027, con posibilidad de extenderse hasta 2028. Es tan importante su venta, que pasó a liderar los traspasos más costosos de Fortaleza CEIF, superando al jugador que se ubica en el segundo lugar por más de un millón de euros.

A young Colombian with a bright future ⭐️



We have acquired winger Nicolás Rodríguez from @FortalezaCEIF in the Liga BetPlay Dimayor, Colombia’s top tier. He will join as a U22 Initiative player through 2027, with a Club option in 2028.