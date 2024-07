- Flapper, la empresa brasileña que se volvió la Uber del aire alquilando jets y helicópteros

.Publicidad.

La brasilera Flapper, conocida como el Uber de la aviación, es la empresa líder en el alquiler de aviones ejecutivos o helicópteros en el país y la aplicación privada de marketplace o centro comercial virtual más grande del mundo en aviación. El modelo de negocio facilita la intermediación entre una oferta de aviones privados disponibles parcialmente para terceros y unos clientes interesados en utilizarlos.

La solicitud de la aeronave se realiza desde una aplicación móvil o página web donde se ofrecen aviones, turbohélices y helicópteros para vuelos ejecutivos, también ofrecen servicios de carga (material pesado, medicamentos, etc) y transporte de valores (dinero, joyas, tiquetes de lotería, etc).

..Publicidad..

Flapper nació como una start-up o emprendimiento digital en 2016, en Belo Horizonte, Minas Gerais. Los cofundadores se dieron cuenta de que existía un nicho poco explorado de vuelos compartidos dentro del sector de la aviación ejecutiva brasilera, que es dentro de los países latinoamericanos uno de los que más utiliza este tipo de servicio, a pesar de que sigue siendo una opción predominantemente para utrarricos.

...Publicidad...

La compañía ha realizado varias rondas de inversión donde ha recaudado aproximadamente USD 9 millones en financiamiento, dinero que han invertido en gran parte para a consolidar su posición en el mercado de América Latina. A Colombia llegaron en el 2021, y hoy cuentan con oficinas en las principales ciudades de Brasil, Colombia, Argentina y México, además de Florida (EE.UU.) y Europa.

....Publicidad....

Al igual que Travis Kalanick, a quién se le ocurrió crear Uber luego de no encontrar un taxi disponible en Paris, uno de los socios de Flapper miraba los helicópteros en San Paulo y no lograba alquilar uno. En un mercado muy fragmentado, no existía un único marketplace donde se pudiera alquilar un avión o un helicóptero. Luego de analizar el mercado concluyeron que la oportunidad no estaba solo en los helicópteros, sino que también aviones que permitieran vuelos privados por todo el país.

En ese momento, el polaco Paul Malicki, el actual CEO de Flapper, actuaba como jefe de mercadeo global (CMO por sus siglas en inglés) de Easy Taxi, empresa que posteriormente fue adquirida por la española Cabify, se alió para este nuevo emprendimiento con Arthur Virzin, Iago Senefonte y William Oliveira quienes lideraron el equipo de desarrollo de Qiwi Brasil, una empresa de pagos rusa, que salió a bolsa en Nasdaq en 2013. Posteriomente, se unió al grupo como inversor, Fabio Cristilli, exdirector de VAS de TIM (Telecom Italia).

Flapper cuenta con una base de 1.500 aeronaves catalogadas y aprobadas por las autoridades de seguridad locales disponibles, que no solo alquila para vuelos chárter privados, sino que también con el permiso del propietario, vende asientos individuales en vuelos compartidos.

La empresa ha incursionado en otras líneas de negocios relacionados, como la venta de los aviones y la gestión de aeronaves para aquellos que quiera comprar un su propio avión, pero también alquilarlo luego a terceros para optimizar los costos. Entre sus planes está implementar un programa de administración fraccionada que permitirá a actuales y futuros propietarios de aeronaves, comprar acciones en jets y turbohélices seleccionados, que Flapper se encargaría de operar.

En Colombia ofrecen distintas rutas, la mayoría de ellas desde Bogotá, las cuales salen tanto del Aeropuerto de Guaymaral como desde El Dorado para el caso de los vuelos que son en avión y desde el Hotel Tequendama o el W para los que son en helicóptero. Los destinos desde la capital incluyen Medellín, Cartagena y La Macarena donde el principal atractivo turístico es Caño Cristales.

A nivel nacional también ofrecen las rutas Medellín - Guatapé, Medellín - Cali y Medellín - San Andrés; los precios de estos vuelos oscilan entre $ 7 millones y $ 20 millones dependiendo de la aeronave, entre las cuales se encuentran helicópteros LongRanger II y III, aviones JetStream 32, entre otros y de la capacidad que tenga cada uno, siendo que la mayoría son para 8 o 9 pasajeros. Mientras tanto, a nivel internacional está la opción de viajar a Miami desde Bogotá, siendo esta la opción más costosa dentro de su catálogo. Un vuelo de estos programado desde su aplicación puede salir por más de $ 100 millones.

Flapz es la competencia nacional

La nacional Flapz, fue fundada en 2020, por su actual CEO Ionatan Galeano y Cristobal Muñoz Suminovic quién maneja la operación en Chile primer país a donde ha expandido su operación, este año espera entrar también México para lo cual realizó una ronda de inversión en abril de 2023. También cuenta con oficinas en Tel Aviv, Israel.

Ionatan Galeano

La empresa opera como un marketplace 100 % digital a través de su aplicación móvil o sitio web. En sus casi cuatro años de operación, se ha logrado posicionar con una oferta de más de 550 aeronaves propiedad de alrededor de 50 operadores. A finales de 2023, habían logrado desde su fundación una facturación de más de USD 5 millones transportando a más de 2.000 pasajeros y 200 clientes corporativos, y realizado más de 1.000 vuelos operados en 80 aviones con viajes facturados a todo el continente (Estados Unidos, México, Ecuador, Perú, Chile), e incluso a Europa.

El modelo de negocio de Flapz está dividido entre vuelos privados, vuelos compartidos en aviones privados y membresías. En los vuelos privados se le permite al cliente gestionar la hora de salida, de llegada, con opción de personalizar su viaje, ajustando la experiencia a cada necesidad como menú a bordo, viaje con mascotas, amenities especiales, etcétera. Una vez que se solicita el trayecto se recibe la cotización en menos de 24 horas la cotización.

Una de las ventajas de este servicio a nivel nacional, es que las aerolíneas tradicionales pueden llegar a cerca de 40 aeropuertos en Colombia, en tanto que los privados tienen la posibilidad de aterrizar en alrededor de 550 en el país y con vuelos directos.

Flapz fue incluida en su momento entre las 51 Starter de iNNpulsa Colombia y dentro de las 100 startups promesas de Forbes Colombia y fue acelerada por güil Mobility Ventures.

También le puede interesar: El irlandés que quiso integrar a Viva con Avianca vuelve a Colombia, pero con vuelos chárter