Así nació "Gol", la canción de Cali y el Dandee que se creó para alentar a otra selección y no a Colombia

Aunque para el momento en que estaba por comenzar el mundial de Brasil en 2014, los medios de comunicación ponían una y otra vez la canción "Gol" de Cali & El Dandee en sus transmisiones; todavía faltaba recorrido para que la canción se convirtiera en la pieza tan fundamental que es hoy en día para la Selección Colombia. Y hay una razón para este detalle: Las primeras versiones de esta canción, alentaron a España y no a Colombia.

No, no es un asunto de traición. Sino que cuando Cali & El Dandee lanzaron su canción futbolera que originalmente se llamó "No hay dos sin tres", ellos tenían mucho más éxito en Europa que en Colombia. Tanto así, que el futbolista Sergio Ramos (quien entonces jugaba en el Real Madrid) se enamoró del tema y lo compartió en sus redes. Entre los millones de personas que vieron el posteo estaba la megaestrella pop española David Bisbal.

El intérprete de "Bulería", "Lloraré las penas" o "A partir de hoy" (con Sebastián Yatra); le propuso a los colombianos una unión para hacer una versión de la canción que estuviera dedicada a España en el marcó de una Eurocopa. La canción fue un éxito indiscutible, pero los creadores del tema se sentían vacíos.

"Cantarle a una selección que no es tu país ni tu patria tiene algo raro. Es decir, tiene toda esa felicidad que te muestra que aunque no sos de ese país te reciben como parte de él, te reciben como un hermano y te dan la entrada, pero siempre te queda ese saborcito de que deberíamos ser nosotros, de que debería ser nuestra selección", me contaba años Mauricio Rengifo (Dandee), en una ocasión que pude conocer esta historia para escribirla para un artículo del diario El Espectador.

En aquella ocasión, Rengifo, quien ahora también es conocido por ser una de las mentes detrás de canciones como "Despacito" de Luis Fonsi, "Robarte un beso" de Carlos Vives o "Besos en guerra" de Morat, también me habló de la emoción que sintió cuando los Cali & El Dandee por fin crearon "Gol" y lanzaron el video protagonizado por la Selección Colombia. Actualmente, el impacto de esta versión es mucho mayor que el de sus versiones originales.

Su éxito comenzó a multiplicarse con el mundial de Brasil 2014 y ahora, una década más tarde, "Gol" es una de las canciones más recordadas por los colombianos para alentar a la Selección. Aunque Colombia todavía no tenga una copa mundial, sí puede presumir uno de sus mayores éxitos futbolistas lo hizo el tipo que durante muchos años tuvo la canción más escuchada del mundo ("Despacito").

Más música de la Selección Colombia

Aunque ahora tanto niños, como jóvenes, como adultos estén con la fiebre del último éxito de Ryan Castro, que además es una canción para la Selección, llamado "El ritmo que nos une", hay otras canciones que los colombianos llevan en sus corazones.

Por ejemplo, mientras Cali & El Dandee comenzaba la promoción de "Gol" durante el mundial de 2014, también se viralizaba una canción llamada "Viva Colombia, viva Falcao", de una mujer llamada Alexy Hernández. Una composición rudimentaria que ella subió en su cuenta de YouTube ese mismo año, con un video casero grabado en playas colombianas.

Pero también han existido otras composiciones como el famoso vallenato "Yo soy mundial" que Juancho Rois y Diomedes Díaz crearon para el mundial de Estados Unidos 94, y que en días recientes fue relanzado con nuevo video a través de las redes oficiales de Diomedes. Según lo que alguna vez contó un locutor costeño, fue Juancho Rois quien con amigos comenzó a improvisar la letra de la canción y a El Cacique De La Junta le gustó tanto que quiso terminarla.

Tampoco se puede olvidar la famosísima "Sí, sí, Colombia" del maestro Francisco Zumaqué, que se creó para alentar a Colombia en el mundial de Italia 90. Así como también hay que tener en cuenta recordadas piezas bailables como "Fiesta colombiana" de Guayacán Orquesta (un mosaico de canciones para nuestro país, inspirado en el éxito de Zumaqué) o "Ras tas tas" de Cali Flow Latino, que aunque no fue pensada inicialmente como una canción mundialista (sino para una Feria de Cali), sí se convirtió entonces en la favorita en los camerinos de los futbolistas de la Selección.