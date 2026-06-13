- La caída de “Niño Guerrero”, el hombre que convirtió una cárcel en centro de poder criminal

La historia de Héctor Rusthenford Guerrero Flores conocido como "Niño guerrero" llegó a su fin tras una operación conjunta entre las autoridades de Venezuela y Estados Unidos, en la que, según la información oficial divulgada por ambos gobiernos, fue abatido el hombre que durante años lideró el Tren de Aragua. Su muerte representa uno de los golpes más importantes contra la organización criminal que ayudó a consolidar y expandir por América Latina. Sin embargo, especialistas en seguridad advierten que la desaparición de su máximo líder no garantiza el fin de la estructura, que aún mantiene presencia en varios países de la región y enfrenta ahora el reto de reorganizarse tras la caída de quien fue su principal figura durante más de una década.

“At my direction, the United States Southern Command delivered a swift and lethal kinetic strike to successfully execute Niño Guerrero, the infamous leader of Tren De Aragua, one of the most bloodthirsty Terrorist Organizations on Planet Earth.” - President DONALD J. TRUMP 🇺🇸 pic.twitter.com/3R5IPxhPXX — The White House (@WhiteHouse) June 13, 2026

Antes de convertirse en una figura ampliamente conocida por las autoridades, Guerrero ya acumulaba antecedentes por diversos delitos y había pasado por centros de reclusión de los que logró escapar. Su ascenso en el mundo criminal estuvo acompañado de hechos violentos que llamaron la atención de los organismos de seguridad, especialmente después de ser vinculado con ataques armados contra la fuerza pública. Con el paso de los años, fue ganando reconocimiento dentro de las estructuras delictivas que operaban en Aragua.

Para el 2015, Guerrero asumió el liderazgo del Tren de Aragua y comenzó a fortalecer una organización que hasta entonces tenía un alcance más limitado. Bajo su dirección, la banda amplió sus actividades ilícitas y consolidó una red de influencia que trascendió las fronteras venezolanas. Su figura se convirtió en un elemento clave para mantener cohesionada la estructura, que encontró oportunidades de expansión en medio de la crisis económica y migratoria que atravesaba el país.

En 2018, “Niño Guerrero” aceptó los cargos por múltiples delitos, entre ellos homicidio, robo y porte ilegal de armas y fue condenado a más de 17 años de prisión. Sin embargo, su ingreso a la cárcel de Tocorón no significó una pérdida de poder. Al contrario, transformó el penal en el centro de operaciones del Tren de Aragua. Investigaciones periodísticas y reportes de seguridad describieron una vida de privilegios dentro de la prisión. Tocorón se convirtió en el símbolo de cómo el crimen organizado había penetrado el sistema penitenciario venezolano.

La intervención militar de Tocorón en septiembre de 2023 marcó el principio del fin para Guerrero. Las autoridades venezolanas aseguraron haber desmantelado la estructura criminal y difundieron carteles de búsqueda con su fotografía y los delitos que se le atribuían, incluyendo homicidio, secuestro y terrorismo. Nicolás Maduro anunció entonces una operación coordinada con Colombia, Ecuador, Perú y Chile para capturar a los fugitivos. Aun así, distintos gobiernos sudamericanos siguieron reportando detenciones de presuntos miembros del Tren de Aragua, lo que reforzó la percepción de que la organización mantenía actividad fuera de Venezuela.

Con la confirmación de su muerte, se cierra el capítulo personal de “Niño Guerrero”, pero no necesariamente el de la organización que ayudó a consolidar. Su historia refleja la transformación de un delincuente local en el líder de una red criminal con impacto internacional y deja en evidencia los desafíos que enfrentan los países de la región para combatir estructuras que logran adaptarse y sobrevivir incluso después de la caída de sus principales jefes.

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