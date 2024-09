Film&Arts presenta La doble vida de Verónica y Sound of metal en Los Viernes de Sundance

Por: Angélica Reyes |

septiembre 19, 2024

Film&Arts dedica el primer día del ciclo “Viernes de Sundance” de septiembre a La doble vida de Verónica (La Double Vie de Véronique), un drama psicológico francés de 1991. La película se podrá ver en Colombia el 20 de septiembre a las 8:00 pm.

La historia trata acerca de Veronika, una mujer que vive en Polonia y tiene una brillante carrera como cantante, pero padece una grave dolencia cardíaca. A miles de kilómetros, en Francia vive Verónica, otra joven idéntica a ella con quien guarda muchas similitudes vitales, como sus dolencias y su gran pasión por la música. Ambas, a pesar de la distancia y de no tener aparentemente ninguna relación, son capaces de sentir que no están solas.

Esta película cargada de magia se sumerge en un aura enigmática de amor y ambición, mientras se cuenta una historia de identidades gemelas. Dirigida por Krzysztof Kieślowski, esta historia está protagonizada por Irène Jacob (Rouge), cuya interpretación le valió un premio a Mejor Actriz en el Festival de Cannes en 1991, Halina Gryglaszewska (The Palace), Kalina Jedrusik (A cure of love) y Aleksander Bardini (Blanc).

Sound of metal

La siguiente película del ciclo que se presentará este mes será Sound of metal, un drama estadounidense de 2020 que se emitirá el viernes 27 a las 8:00 pm (hora Colombia).

El baterista Ruben comienza a perder la audición. Cuando un médico le dice que su condición empeorará, Ruben cree que es el fin de su vida y su carrera. Para ayudarlo, su novia Lou ingresa al exadicto a rehabilitación para sordos con el propósito de que lo ayude a evitar una recaída y a adaptarse a su nueva vida. Tras ser bienvenido y aceptado tal como es, él debe elegir entre su nueva vida y la vida que una vez conoció.

La película fue realizada bajo la dirección de Darius Marder, y se encuentra encabezada por Riz Ahmed (Rogue One: Una historia de Star Wars), Olivia Cooke (The house of dragon), Paul Raci (Dragon: The Bruce Lee Story) y Mathieu Amalric (El gran hotel Budapest).

Viernes de Sundance es un ciclo de Film&Arts dedicado a la promoción del cine independiente de todo el mundo y todas las épocas que se emiten los Viernes a las 8:00 pm (Colombia).

El canal Film&Arts está disponible en Colombia por Claro (1621), Directv (746), y Movistar (607).