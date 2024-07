Fest Usados, la oportunidad de conseguir un carro de BMW o MINI al mejor precio

.Publicidad.

El mercado automotor no vive su mejor momento en Colombia, la compra de carros nuevos ha caído bastante. Son varias las razones por las que se da esta situación, como los altos precios de los créditos y los elevados valores de algunos vehículos. Pero, ante estas situaciones, han surgido bastante opciones favorables para aquellos que quieran estrenar de segunda. En esta ocasión, la invitación es de Autogermana, quien está a punto de inaugurar Fest Usados. Si usted está interesado, le contamos un poco más sobre esta feria y las oportunidades que tendrá de conseguir carro o moto.

Esto es todo lo que debe saber de Fest Usados de Autogermana, una oportunidad única

Para quienes no la conozcan, esta es una feria nacional, la cual busca ofrecer vehículos de segunda mano. Esto, con el fin de solucionar el problema de movilidad de muchas personas que desean tener su propio carro o moto. Fest Usados de Autogermana arrancará el próximo 25 de julio y terminará el 28 de julio. Ahora bien, este evento reunirá grandes marcas que sin duda, podrán sorprender a muchos. Allí, se podrá conseguir vehículos de las marcas BMW, MINI, BMW MOTORRAD Y multimarca. Una increíble opción para que pueda conseguir un modelo de estas marcas y al mejor precio.

..Publicidad..

|Le puede interesar Los nuevos vehículos todoterreno que trajo Polaris a Colombia; son unas maquinas completas

...Publicidad...

Para los asistentes y compradores, habrá premios, bonos de retoma de usado por usar; también se harán pruebas de manejo. Los vehículos allí presentes, estarán certificados y contarán con la garantía de Autogermana. De igual forma, habrá ruleta de premios, música en vivo y mucho más. Un espacio para la familia y también para antojarse de algún modelo exhibido. Por si fuera poco, habrán 4 opciones de financiación, las cuales son:

....Publicidad....

Opción 1: Plan con 5 meses de periodo de gracia con una tasa de 0,50% MV*

Plan con 5 meses de periodo de gracia con una tasa de 0,50% MV* Opción 2: Plan Exclusive BPS con tasa fija de 1,15% MV durante la vigencia del crédito*

Plan Exclusive BPS con tasa fija de 1,15% MV durante la vigencia del crédito* Opción 3: Plan Duo con una atractiva tasa de 0,28% MV durante los primeros 3 meses*

Plan Duo con una atractiva tasa de 0,28% MV durante los primeros 3 meses* Opción 4: Plan Exclusive Usados con tasa desde 1,20% MV para vehículos HYE y desde 1,24% MV para gasolina, con cuotas residuales, extras y periodos de gracia.*

En Bogotá, los horarios serán del jueves 25 al sábado 27 de 9 am a 7 pm, mientras que el domingo 28 será de 11 am a 3 pm. En Medellín será de 9 am a 6 pm los jueves y viernes, mientras que el sábado será de 9 am a 3 pm. Serán 250 los modelos que estarán en inventario y estas serán algunas de las actividades:

Vea también: