Feid habló por primera vez sobre su relación con Karol G; “no le puedo dar importancia a eso”.

Chente Ydrach es un famoso podcaster y comediante puertorriqueño que se ha hecho famoso por sus entrevistas a referentes de la isla y de todo el continente, que además ha servido para difundir la música de artistas como J Balvin, Carlos Vives y Camilo, entre otros. Además, hace años Amazon lo invitó a hacer la famosa entrevista/documental de Karol G en Egipto.

En esta ocasión entrevistó a Feid y aunque ya habían charlado en otras ocasiones, esta es la primera que tienen en un momento en que el Ferxxo es uno de los principales pesos pesados del reggaetón mundial, para algunos, por encima de Bad Bunny incluso (otro consentido en las entrevistas de Chente Ydrach).

Aunque en la entrevista no refirieron a Karol directamente, era fácil inferir que hablaban de ella. Tanto el Ferxxo como la Bichota han sido muy discretos, pero ambos han expresado que están en pareja y se han dejado de ver juntos, incluso se dieron un beso hace meses en una presentación. Por lo que para los fanáticos de ambos, como para el público en general, sería difícil pensarlos de otra manera.

Ydrach comienza preguntándole por cómo maneja su relación y el hecho de que los paparazzis no le dejen andar tranquilo con su pareja, probablemente en referencia a las muchas fotos de Feid y Karol G que han aparecido en redes sociales. El paisa no refiere a la Bichota directamente, pero sí asiente ante la conclusión de Chente y se limita a decir que él no puede prestarle atención a esas cosas, que hacen parte de su vida como personaje público.

"No le puedo dar importancia a eso, a mi me vale ver...", se le escucha decir al intérprete de "Ferxxo 100" y "Luna" en la entrevista. En la que tanto entrevistador como entrevistado se ríen de la situación y se burlan de la imprudencia de quienes lo acosan por su presunta relación.

