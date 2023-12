Fedemunicipios: ¿una elegía a la incapacidad y la inutilidad?

Muchos no le encontramos beneficio a estas agremiaciones, más allá de estar abogando por la reelección en alcaldías y gobernaciones...

Desde hace mucho tiempo, un gran número de colombianos (incluido este servidor) han venido cuestionando la pertinencia y/o la utilidad que tienen agremiaciones como Fedemunicipios, Fededepartamentos o Asocapitales.

Hurgando y preguntando se ha podido establecer que estas entidades sirven para redundar las funciones legales de cabildeo e intermediación de los cuerpos colegiados locales, departamentales y nacionales frente al gobierno central de Colombia.

También se ha sabido que sirven para repetir los ejercicios de asesoría técnica que tienen los ministerios y las entidades descentralizadas y para utilizar buena parte de los recursos de las entidades territoriales para resolver las angustias burocráticas de los grandes caciques electorales perdedores en tal o cual elección.

Salvo sus loables esfuerzos para ayudar a disminuir el desempleo de la clase política tradicional, muchos no le encontramos beneficio alguno a estas agremiaciones, más allá de estar abogando por la reelección en alcaldías y gobernaciones o de servir de grupo de presión al servicio de grandes gremios de la producción como ANDI, ASOCAÑA, FENALCO, FEDECAFE, FEDEGAN y de los partidos tradicionales de derecha, autores de estos inventos burocráticos.

Vale la pena señalar que el suscrito no es enemigo del derecho de asociación, ni más faltaba, lo que este servidor no entiende es la razón para que entidades como Fedemunicipios se tomen la vocería de quienes la tienen por mandato popular, esto es, los alcaldes y las alcaldesas de los diferentes municipios y ciudades de Colombia; sobre todo, cuando el mensaje que transmiten estas organizaciones a la sociedad es el de la ineptitud de unos mandatarios que no son capaces de cumplir el mandato de sus electores de gestionar ante las diversas entidades del estado los recursos y proyectos para cumplir el programa de gobierno que inscribieron y que tienen la obligación de materializar.

El último esperpento de Fedemunicipios, luego de su malogrado intento de reelección del expresidente Iván Duque, tiene que ver con el pedido que le hace al actual gobierno nacional de que le haga el quiebre a la ley, de forma que se excuse a sus afiliados, los alcaldes y alcaldesas de Colombia de cumplir con un mandato judicial (Corte Constitucional) y con su deber constitucional de velar por la sana convivencia y la seguridad de los municipios en donde se hicieron elegir; algo así como prevaricar ¡ni más ni menos!

No puede seguir pasando que representantes legales de estos entes espurios, sigan manejando y gastando en burocracia o en naderías, importantes recursos, como por ejemplo, los provenientes de las multas de tránsito, que deberían estar siendo utilizados para avanzar en programas de pedagogía sobre las normas de tránsito, en señalización, semaforización o la profesionalización de los agentes de tránsito, para citar algunos ejemplos.

Por el contrario, lo que se ha visto es que el manejo de estos recursos ha estado cubierto por el manto de la sospecha y por las investigaciones por presuntas indelicadezas con estos dineros de todos los ciudadanos [1].

Tal vez lo que más desconcierta es que algunos alcaldes y gobernadores progresistas pasen de agache frente a la inutilidad y el dudoso funcionamiento de este tipo de agremiaciones. También preocupa que después de casi diez años de investigaciones sobre los manejos de los recursos de los colombianos por parte de Fedemunicipios, nada haya pasado y por el contrario, la mal llamada gran prensa colombiana, le siga dando voz y amplificación a entidades como estas que nada le aportan al estado, la sociedad o a la democracia.

Adenda – pregunta: ¿No sería mejor que los alcaldes crearan un fuerte sindicato que de verdad les ayude?

