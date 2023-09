"Falcao para que" la reacción de 'el Pibe' Valderrama a la convocatoria de la Selección Colombia

La leyenda de la tricolor no se quedó callado y expreso su opinión sobre la convocatoria de la selección Colombia de Nestor Lorenzo rumbo al mundial 2026

.Publicidad.

Esta semana, tras una larga intriga y una espera por fuera de lo ordinario, por fin se conoció la convocatoria para el primer partido de la eliminatoria del mundial de la selección Colombia.

La lista de los convocados por Néstor Lorenzo para iniciar con pie derecho el camino a la cita orbital del 2026 fue oficializada en los últimos días. Sin embargo la convocatoria de la selección Colombia por parte del técnico argentino, dejó por fuera a uno de los máximos referentes de la tricolor, Radamel Falcao García.

-Publicidad.-

| Le puede interesar: Sin Falcao, con James y las demás sorpresas que dejó la convocatoria de la selección Colombia

Frente a esta decisión, otro de los icónicos de la selección Colombia no se quedó callado. En una entrevista con Habla Deportes, Carlos ‘el Pibe’ Valderrama, expresó su opinión: “Falcao si no juega, ¿para qué? Tú eres marica también...El problema de Rada es que no está jugando”

Publicidad.

No obstante, la exclusión de Falcao de la selección colombiana no fue el unico tema que se trato durante la entrevista que concedio Valderrama.

Otras de las sorpresas de la convocatoria de Néstor Lorenzo, fueron los llamados de Juan Fernando Quintero y de James Rodríguez. Frente a esto, ‘el Pibe’ afirmo que la calidad de estos jugadores es necesaria para el rentado nacional.

“Pues mira que Juan Fernando Quintero ya jugó tres partidos seguidos, hizo gol y asistencia, metió penalti, jugó bien, ya lo llamaron. Y James viene jugando unos raticos. Los dos ya están jugando”

| Vea también: