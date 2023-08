Por qué el candidato Juan Daniel Oviedo se fue a vivir Bosa

.Publicidad.

En medio de tanta turbulencia informativa, opacada por la telenovela de Nicolás Petro y Daysuris Vásquez, poco se notó una noticia de la mayor importancia: el traslado a una modesta vivienda del barrio Bosa-Brasil por parte de Juan Daniel Oviedo, candidato a la alcaldía de Bogotá que se presenta como técnico, independiente y no político.

El personaje, quien se dio a conocer por haber sido director del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas-DANE-durante el gobierno Duque, dice que no se trata de un experimento político, sino de un acercamiento a la realidad que se vive en los sectores populares.

Agrega que de ese modo investigará lo referente a un aspecto clave que es la movilidad y en general la verdadera situación que vive la gente del común, para mejorar sus propuestas de gobierno.

Por su parte, un sector de la comunidad dice que se trata de un gesto demagógico y de irrespeto al barrio. Particularmente, el líder comunitario Elkin Calvo sostuvo que el candidato estaba de “safari” y convocó a un plantón frente al apartamento alquilado por Oviedo en el que reside junto a su pareja Sebastián y Morita, la mascota.

Calvo plantea que la acción no es para expulsar a Oviedo, sino que es para llamarlo a que “se tome con seriedad y respeto la necesidad del trabajo conjunto y articulado entre las distintas y muy diferentes poblaciones que habitan la ciudad”.

Finalmente, el 27 de julio se efectuó el plantón con participación de algunas personas vestidas de animales exóticos, ante la curiosidad de los vecinos. Varios de éstos dicen que no han tenido problemas con los nuevos habitantes y que quienes protestan son envidiosos.

No faltaron los que se muestran orgullosos de tener en el sector a una figura que puede dirigir la capital y presumen de ello ante las personas de otras zonas que no tienen ese honor.

Confieso que mis sentimientos frente a esta circunstancia son ambivalentes. Siempre he pensado que los gobernantes deben “untarse de pueblo” y vivir directamente la realidad que sufre la mayoría de los gobernados.

Pero, a la vez, detesto los gestos ocasionales, de campaña, como besar ancianas desdentadas, dar la mano a indigentes, campesinos pobres o desempleados, cargar niños desnutridos. Posteriormente que jamás recibirán a estas personas en los lujosos salones de gobierno y a los que por supuesto nunca les contestarán al teléfono.

De pronto, en el mejor de los casos recibirán la respuesta estereotipada de la secretaria (o más probablemente de una máquina) de que el doctor no puede hablar porque “está en una junta”.

Se me podrá decir “tibio” (no se puede esperar otra cosa porque mi madre es de Aguas Calientes y mi padre de Río Frío) pero entiendo los tres puntos de vista comentados.

Al candidato hay que darle el beneficio de la duda (pero no la de Duda Mendonza, que es del resorte de Odebrecht Zuluaga) y admito que el flamante neo sureño bogotano al menos no se limitó a un evento, sino que se ha tomado el trabajo de permanecer durante meses en el lugar.

Claro, probablemente quiso ponerle un poco de picante a la descompresión que inició desde su retiro del DANE e intentar algo de la investigación, acción participativa con esposo y perrita a bordo.

Al fin y al cabo para muchos del norte, el sur de Bogotá es una especie de “terra incógnita” y su exploración tiene sabor a aventura. De hecho se le a Juan oyó decir a su compañero: “Sebas, Bosa Brasil es cool, mari..de alguna manera me recuerda una temporada muy turbulenta que tuve en unos carnavales de Río pero no te cuento más porque te dan celos retroactivos… o sea”.

Sebastián, ciertamente un poco celoso, respondió: no necesito que me cuentes detalles de tus lambadas o lambidas con garotos, gordo. Lo importante es que esta temporada popular te está dando prensa y que veo que puede haber mucha diversión con las clases bajas. Lo que no sé papi, es cómo terminará todo esto. Por lo pronto hay que cuidar mucho a Morita para que no le preñe un perro callejero pues por aquí abundan…”

A la vez, entiendo al calvo promotor del plantón. Que un supergomelo estrato 20 se le meta al rancho a convivir con su electorado no debe haberle caído muy bien y había que aprovechar la ocasión para llamar la atención y vestir a sus amigos como animales de safari.

Pero fueron pocas las especies que asistieron y nos quedamos sin saber cuál es la real opinión de la comunidad y la representatividad del convocante. De cualquier manera, a uno de los disfrazados de especie en vía de extinción se le escuchó decir que en vez de protestar debían haber invitado a la pareja Daniel-Sebastián a ver juntos Yumanyi porque a lo mejor la sesión de cine con palomitas de maíz permitiría un verdadero diálogo norte-sur.

Aún es pronto para valorar los resultados del experimento etnográfico y seguiremos atentos a la atención que le vaya a dar en el futuro Juan Daniel si es electo alcalde. Espero que en ese evento sí atienda a sus exvecinos pero para tratarlos como iguales y no como seres exóticos al modo de Juan Manuel Santos que cuando llevó a un joven enano a palacio lo puso a bailar en un florero.

Y si no lo favorecen las urnas confío en que se tome unos minutos para recordar con ellos sus tiempos de la bosa nova modo campaña electoral. Confío poder unirme a esas reuniones nostálgicas para ver si Morita salió virgen de esta experiencia y si no, me pido ser el padrino del perrito, perrita (o perrite, ¡qué horror!) que haya salido de esta investigación acción participativa que haría palidecer de envidia al gran Orlando Fals Borda.