En EE.UU. se llevó a cabo una audiencia, la primera de una serie, con la intención de forzar al Pentágono a difundir la información clasificada. En el Capitolio estadounidense. Los miembros de la subcomisión de Seguridad Nacional, Frontera y Asuntos Exteriores del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes escucharon sin chistar a tres testigos, David Grusch, ex oficial de inteligencia de la Fuerza Aérea, David Fravor, comandante retirado de la Marina; y Ryan Graves, expiloto de la Armada. Quienes confirmaron implícitamente que existen los extraterrestres.

Inicialmente, algunos congresistas dieron un discurso para aperturar la audiencia y dieron paso a escuchar a los tres testigos que tenían mucho por decir. Así empezaron a narrar sus encuentros con los UFO (siglas en inglés de objetos volantes no identificados). Graves, fue el primero en declarar y dijo lo siguiente: “Mientras estamos hablando, nuestro cielo está lleno de UFO, cuya existencia no se denuncia lo suficiente. Los avistamientos no son raros, ni aislados. Son la rutina. El estigma de los UFO es real, y plantea un desafío poderoso a la seguridad nacional”. Es decir, se encontraban lo que muchos llaman ovnis, objeto volador no identificado.

¿Existen los extraterrestres?

En el año 2014, cuando Graves era piloto de F-18, vió un cubo negro dentro de una esfera transparente que estuvo muy cerca del avión. Mientras que Grusch aseguró, que lo hacía por una cuestión de “verdad y transparencia”. Porque en su trabajo pudo ver varios informes preocupantes de que el gobierno trabaja en este tema sin consultar al congreso.

Fravor, recordó aquel día en 2004 en el que participó en unas maniobras de entrenamiento como piloto de un Strike Fighter en la costa de San Diego y vió algo que nunca imaginó. Un objeto blanco “que se movía muy abruptamente sobre el agua, como una pelota de ping-pong”. “No soy un fanático de los ovnis”, confesó, “pero les diré que lo que vi durante un período de cinco minutos es algo que nunca, antes o después, he visto. Era una tecnología increíble”, impresionante testimonio que confirma una vez que no estaríamos solos en el universo.

Sin embargo, lo más interesante fue la confesión de David Grusch, que sostuvo que el Pentágono tiene en su poder restos de naves alienígenas y “restos no humanos”. El asunto se encuentra en desarrollo y abrían más audiencias, pero lo que va de este caso pone al gobierno de Estados Unidos y a los extraterrestres en el mismo plano.

