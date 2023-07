El origen del ELN, contado por su comandante en nuevo libro

Por: Juan Sebastian Navarrete Aldana |

julio 31, 2023

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

En medio de los diálogos Gobierno-ELN con inicio de cese al fuego entre las partes el próximo 3 de agosto, y del Comité Nacional de Participación con el que se espera que la sociedad se involucre en esos diálogos de paz, Ediciones Desde Abajo presentará el libro “La historia de antes” escrito por Antonio García, actividad cultural por desarrollarse en Bogotá a partir de las 5 pm en la carrera 19 # 39 b-16.

“El actual comandante del ELN, Antonio García, ha querido socializar sus indagaciones sobre el contexto y los antecedentes del surgimiento de dicha insurgencia. La pieza clave está constituida por una extensa entrevista que hace varios años él le hizo al primer comandante y principal impulsor de dicha fuerza insurgente, Fabio Vásquez Castaño, fallecido en diciembre de 2019, quien vivió un prolongado exilio en Cuba y con el cual la misma Organización tuvo fuertes contradicciones durante un largo período de transformaciones estratégicas, polémicas que no se tocan en este relato, toda vez que el interés se centra en “la historia de antes”: el período que se cierra con la marcha inaugural del ELN, el 4 de julio de 1964” escribió en el prólogo Javier Giraldo Moreno, S.J.

-Publicidad.-

| También le puede interesar: La carta de Timochenko a Antonio García, su rival en el pasado, en la que le tiende la mano

Por su parte, Ángel Beccassino escribió en el preámbulo del libro: “Se aprecia en la narración una clara intención de transmitir sin filtros la voluntad que se abre paso entre las debilidades humanas, intentando injertar un ideal en aquellos a quienes la inercia del país castiga. Y al servicio de esa intención se evidencia la sensibilidad de un escritor ascético en el tramar la historia, hábil en el desmalezado de lo superfluo. García se presenta aquí como un narrador de imágenes y sensaciones, que se adapta estéticamente a unas circunstancias biográficas que permanecían con múltiples zonas oscuras en las que explorar supone un gran desafío”.

Publicidad.

En entrevista realizada por Ómar Rodríguez a Antonio García y publicada en el periódico desdeabajo en la edición junio-julio del presente año, el comandante guerrillero le dijo: “Para el Eln la solución política, la paz, implica resolver las causas que originaron el alzamiento armado, que no es otra cosa que las razones por las que se moviliza y protesta la gente, así como superar el tratamiento violento del Estado a dichas protestas. Ese es el punto de encuentro entre la paz y las aspiraciones de la gente. La participación de la sociedad debe llevarnos a identificar los problemas del país que no han sido resueltos, como también a que sea distinto el trato a los conflictos sociales. La paz no es que la guerrilla deje las armas y que lo demás siga igual. Los problemas mal tratados o desoídos son tanto urbanos como rurales, así se manifestaron en las protestas masivas del 28A”.

Respuesta que resalta los retos que se vienen para el actual Gobierno y el ELN con el nuevo ciclo que empieza el 3 agosto, dinámica que le extiende total pertinencia acercarse a la presentación del libro en el que reposa en su carátula la siguiente frase: “Un aporte al Informe de la Comisión de la Verdad, para que el origen del conflicto que nos ha devastado no quede en la sombra”. Preocupación de Ediciones Desde Abajo que presenta este libro como parte de la colección Cesto de llamas “para rescatar del olvido y del ocultamiento un conjunto de novelas breves en su mayoría, tan extraordinarias como poco conocidas, que abordan el pasado en el que se enraíza nuestro presente”, y de la cual han visto la luz otras 3 obras: El monstruo, Carlos H. Pareja; Viento seco, Daniel Caicedo y Carretera al mar, Tulio Bayer

Un conjunto de novelas que nos permiten viajar a las atmósferas sociales que están presentes en momentos decisivos de nuestro destino colectivo, lo mismo que reflexionar sobre la injusticia que enfrentaron las víctimas de ayer; sobre las configuraciones del poder que favorecieron, permitieron o ejecutaron el exterminio y la persecución. Son obras que arrojan claves de inmenso valor para comprender las dinámicas violentas que fueron desatadas o impuestas a una sociedad que no ha conocido el goce de la paz pero sí el despojo, el desplazamiento, el empobrecimiento y el exterminio. Todas ellas aportan al deber de memoria y verdad con las víctimas y la gente de hoy. Además, a las nuevas generaciones les permiten esclarecer el pasado cuyo legado han decidido transformar”.

Cordialmente invitados/as. Entrada gratuita.

Intervienen: Ángel Beccassino y S.J. Javier Giraldo (por confirmar)

Día: 3 de agosto

Lugar: Carrera 19 # 39 b - 16, (Bogotá)

Hora: 5:00 pm