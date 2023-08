¿Existe la literatura "neutra"? Tribulación sobre la creación literaria

Terminado de una vez por todas el siglo XX y enterrados en una esfera desconocida del capitalismo, la tecnología y la homogenización, sale del bosque la sombra del lobo que asusta y no permite hablar de poesía social contemporánea -porque a veces escritores y académicos son los primeros en evitarlo.

De igual manera se desató y continúa padeciéndose una crisis ideológica, psíquica y social a la cual, por avatares nihilistas imperceptibles, no tiene ya sentido hacer ningún frente -al menos eso se escucha en los pasillos de la farra con los del gremio. Se sigue precipitando la crisis con su revés angustioso y desbordante que es la extinción de las condiciones fundamentales para habitar -en el sentido de detenerse y poder construir- el mundo.

La literatura, como efecto de lo anterior, podría transformarse en testimonio de una crisis. Claro está, si se acuerda que la literatura es, antes que nada, una forma de mirar el mundo. El autor mira y trata de explicarlo con sus textos, de expresar a los lectores lo que descubre o lo que aún no ha logrado comprender.

De cualquier manera, más allá de los elementos reaccionarios del conservadurismo democrático, no deja de ser una aventura supeditar la poesía a una ideología determinada. Porque pierde la posibilidad de la flexibilidad, la ironía y demás alternativas explosivas con las que suele manifestarse. Aunque también se puede, aunque también debería intentarse.

Una voz heredera y a la vez desclasada de privilegios absurdos, manchada de tizne o de gasolina, que no mira con recelo a las fábricas ni al vuelo de los pájaros, que no aguanta las náuseas ante las cloacas pero también sabe sonreír ante los ocasos, que se nombra portadora de las voces que ya se fueron, pero no deja de regodearse en su subjetividad deconstruida; una voz que se piensa como una patria que desarma y sangra y resulta siendo una mañana con café caliente dentro de la cama; una voz anfibia, indeterminada e interminable, que va a donde quizás otros ya han ido, pero regresa siempre de un modo insospechado; un poema, en fin, que se sostiene en la tensión de ser claro al mismo tiempo que desaparece: una imprecación con delicadeza, un estruendo mudo.