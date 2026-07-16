- Estos tres carros nuevos llegaron a Colombia y su precio está causando sorpresa

Kia, GWM y Dongfeng presentaron modelos eléctricos e híbridos con precios muy competitivos, una apuesta que promete mover el mercado automotor colombiano

Las sorpresas no se detienen en el sector automotor colombiano. Las marcas siguen renovando su oferta con vehículos cada vez más tecnológicos y accesibles. La innovación avanza sobre cuatro ruedas y la prueba son tres modelos que acaban de llegar al mercado nacional con una propuesta difícil de ignorar.

No solo destacan por su equipamiento, sino también por unos precios que prometen sacudir el segmento y beneficiar a quienes están pensando en estrenar carro en 2026. Lo más llamativo es que ninguno de ellos depende exclusivamente de la gasolina. Dos son completamente eléctricos y el tercero apuesta por una mecánica híbrida, confirmando que la electrificación continúa ganando terreno en Colombia. Estos son los modelos y los precios con los que aterrizaron en el país.

Los tres carros nuevos que llegaron a Colombia para poner a temblar el mercado

Una de las marcas que más se ha movido durante los últimos meses ha sido Kia. La firma surcoreana presentó recientemente la nueva EV2, un SUV compacto que llega dispuesto a competir con algunos de los modelos eléctricos más populares del mercado colombiano.

Aunque su tamaño es reducido, ofrece un completo paquete de asistencias a la conducción, un diseño moderno y buena parte de la tecnología que ya incorporan los modelos de mayor tamaño de la marca.

Además, desarrolla una autonomía de hasta 312 kilómetros, suficiente para cubrir con comodidad la mayoría de recorridos urbanos e intermunicipales. Sin embargo, el gran atractivo está en su precio: $89.990.000, una cifra bastante competitiva para este segmento.

Otra de las novedades es el Ora 03 —conocido en algunos mercados como Ora 5—, el hatchback 100 % eléctrico de la china GWM. Su diseño rompe con las líneas tradicionales de muchos vehículos actuales y apuesta por una estética más llamativa y diferenciada.

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Se ofrece en dos versiones: una con autonomía de hasta 430 kilómetros y otra que alcanza los 520 kilómetros. Además de su amplio equipamiento tecnológico, sorprende por su precio. La versión de entrada cuesta $79.900.000, mientras que la de mayor autonomía llega a $94.900.000, convirtiéndose en una alternativa muy competitiva frente a otros eléctricos disponibles en el mercado colombiano.

La tercera gran novedad es la Dongfeng Huge, una SUV híbrida que también busca hacerse un espacio entre los nuevos lanzamientos. Su diseño robusto, el amplio nivel de equipamiento y las ayudas tecnológicas la convierten en una de las apuestas más interesantes de la marca en el país.

Uno de sus principales argumentos es la autonomía, que puede alcanzar hasta 1.000 kilómetros gracias a su sistema híbrido. A ello se suma un precio de $134.990.000, cifra que la ubica como una opción competitiva frente a otros modelos con características similares y que seguramente dará de qué hablar en el mercado colombiano.

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