Estos son los peajes de la vía al llano que verán cambios en sus tarifas ¿Beneficiará a los conductores?

Durante varias semanas, una de las vías más importantes del país, la que conecta a Bogotá con el oriente, ha estado en el centro de la polémica. El mal estado de la carretera, las inclemencias del clima y, más recientemente, las manifestaciones de la comunidad, han complicado aún más la movilidad por este corredor vial. La combinación de estos factores ha obligado a muchos transportadores y viajeros a tomar rutas alternas, lo que incrementa los tiempos de recorrido, costo de los peajes en la vía al Llano y, además, el valor de los pasajes.

Vía al Llano, Foto: Transitometa

En medio de la tensión, algunos han optado por bloquear el paso como forma de protesta, generando mayores afectaciones para quienes dependen de esta vía. Sin embargo, el Gobierno anunció una medida que podría traer un respiro temporal: la aplicación de tarifas diferenciales en varios peajes de la zona.

Los cambios de precios que tendrán algunos peajes de la vía al Llano

El Ministerio de Transporte confirmó que, mientras se logra habilitar con total seguridad el paso por ambos carriles, habrá reducciones en los precios de ciertos peajes. Esta medida, que regirá inicialmente por dos meses, busca aliviar el bolsillo de los conductores que deben transitar con frecuencia entre Bogotá y el Llano.

Peaje vía al Llano.

Según lo anunciado, los vehículos de categorías 1 a 3 tendrán una reducción del 30% en el valor del peaje. Por su parte, los vehículos de categorías 4 a 7 contarán con una disminución del 50%. Cabe aclarar que la medida no aplicará para todos los puntos de cobro, sino únicamente para algunos estratégicos: Boquerón I, Boquerón II, Pipiral y Naranjal.

🚨 Desde hoy entra en vigencia la tarifa diferencial en los peajes de la vía Bogotá–Villavicencio. Una medida del Gobierno del Cambio para aliviar el bolsillo de transportadores y comunidades afectadas por la emergencia en el km 18.



📊 Beneficio inmediato para los usuarios de la… — Mafe Rojas (@maferojas) October 3, 2025

La decisión se enmarca en los compromisos asumidos por las autoridades frente a los reclamos de transportadores y habitantes de la región. Se espera que con estas tarifas diferenciales disminuya la presión sobre la vía y se reduzca el riesgo de nuevos bloqueos. No obstante, la verdadera solución dependerá de las obras de estabilización y mejoramiento que logren garantizar un tránsito seguro y continuo por este vital corredor del país.

