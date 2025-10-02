- La modelo colombiana que de su limitación física trazó un camino de éxito como lo mostró en la semana de la moda

No he llorado ni un segundo, dijo Daniela Álvarez horas después de que le amputaran la pierna izquierda. La decisión fue clara y radical: debía prescindir de su pie para sobrevivir. La vida de la ex Señorita Colombia 2011-2012 transcurría con normalidad hasta que, en 2020, en plena pandemia, un desmayo cambió su destino. Los médicos descubrieron una masa cerca de su aorta y al intentar extraerla, la arteria reaccionó cerrándose por completo. Su pie izquierdo dejó de recibir el oxígeno necesario para mantener los tejidos con vida. Tras cinco cirugías, ella y los especialistas tomaron la decisión: amputar parte de su pierna para salvar su vida.

Daniela Álvarez se levantó con resiliencia. No se resignó. Con ayuda de los suyos, en especial de su hermano, quien ha sido su aliado incondicional, convirtió ese triste episodio en su motor y en inspiración para otros. Hoy, cinco años después, está en la pasarela de la moda en París. Con su presencia rompió la tranquilidad de la noche.

Cuando la barranquillera Daniela Álvarez salió a la pasarela del Le Défilé de L’Oréal en la Semana de la Moda de París, el público explotó. Los gritos, los aplausos y hasta los silbidos parecían haberla estado esperando solo a ella. La exseñorita Colombia, que hace cinco años perdió su pierna izquierda y hoy desfila con una prótesis, apareció con un vestido negro tipo princesa, corto, brillante, elegante, que no solo exponía su belleza sin dejaba a la vista del público su prótesis en color piel, adornada con piedras brillantes. Caminó con seguridad, sonrió hasta más no poder y levantó los brazos para agradecer una ovación que por momentos parecía interminable.

Ese instante fue la prueba de que la vida de Daniela cambió, pero nunca se detuvo. Su sonrisa como sello y su fuerza al caminar fueron la carta de presentación pisando una de las pasarelas más importantes del mundo, consolidándose como una de las modelos colombianas más visibles de la actualidad.

Este camino ya lo había abierto la modelo Heather Mills, ex esposa de Paul McCartney, quien sufrió un accidente grave mientras estaba en la calle y que desnudó, sin pudor alguno, su prótesis, con la que participó en competencias de esquí como el del Kilómetro Lanzado.

L’Oréal, la marca que confió en ella

El primer gran salto internacional de Daniela Álvarez después de su accidente llegó en septiembre de 2024, cuando debutó en el desfile de L’Oréal en la Semana de la Moda en París. Para ella fue un regreso soñado, y así lo escribió. “Después de cuatro años vuelvo a una pasarela, pero esta vez con mi prótesis. Que esta oportunidad de estar en Le Défilé de L’Oréal Paris sea para inspirar a muchas mujeres a creer en sí mismas, amarse tal cual son y a encontrar su poder personal para brillar en la vida”.

La relación con la marca francesa no se quedó ahí. L’Oréal, que ha impulsado la diversidad y la representación de la belleza en el mundo, convirtió a Daniela en uno de sus rostros para Centroamérica y Suramérica. Ahora en este septiembre de 2025, mes de la moda en París, Daniela repitió en la capital francesa, esta vez compartiendo pasarela con figuras de talla mundial como Kendall Jenner, Cara Delevingne, Belinda y Viola Davis. El escenario fue el Hotel de Ville, frente al río Sena, un lugar emblemático donde L’Oréal celebró la belleza en todas sus formas. Y allí, en medio de todas las estrellas, Daniela volvió a brillar, como está acostumbrada a hacerlo.

Alcanzar el título de Señorita Colombia la puso en el radar, pero Daniela Álvarez ha logrado mantenerse vigente más allá de la corona. Su llegada al modelaje internacional no tiene nada que ver con haber perdido una pierna; ha sido gracias a su disciplina y a la confianza de marcas como L’Oréal, que ven en ella a una embajadora de la belleza latina. Pocas latinas han logrado consolidarse en estas pasarelas. Y es precisamente allí donde Daniela abrió camino mostrando no solo talento, sino también un mensaje de inclusión y aceptación. Daniela convirtió la pérdida de su pierna en un símbolo de fuerza y autenticidad.

Hoy, a cinco años de aquel momento que le cambió la vida, Daniela Álvarez desfila en los escenarios más importantes del planeta. París la aplaudió, y con razón. Daniela es, sin duda, una de las modelos más importantes de Colombia y un ejemplo de que la moda también puede contar historias de vida.

