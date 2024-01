Estos son los nuevos horarios para subir a Monserrate en 2024; serán más cortos

.Publicidad.

Monserrate es usado diariamente por deportistas, militares y personas que desean ejercitarse en general o quienes van a disfrutar de la oferta gastronómica y asistir a la eucaristía . Es costumbre ver desde las 5 de la mañana a personas que suben eufóricas al lugar. Sin embargo, con la llegada de un nuevo año, se presentaron cambios en su horario. Recientemente, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, entidad encargada de administrar el sendero para ascender al cerro, lo anunció.

Esta entidad informó que los horarios cambiaron y ya no será de 5:00 am a 1:00 pm. De hecho, pasó de 8 horas a 6 horas. Los nuevos horarios para subir los domingos de enero serán de 6:00 a.m. a 10:00 a.m. y de 11:00 a.m. a 1:00 p.m. Por lo que sí estaba pensando ir pronto debe tener en cuenta este cambio y modificar los horarios para que se adapten.

Estas son algunas recomendaciones que debe tener en cuenta si quiere asistir:

- Llevar un kit de autocuidado con gel antibacterial o alcohol, toalla, botella de agua personal y en todo momento utilizar tapabocas.

- No consumir comida durante el ascenso.

- Usar ropa cómoda y calzado adecuado.

- Utilizar bloqueador solar.

- Hidratarse durante el recorrido, manteniendo la distancia.

- Acatar las instrucciones de las autoridades y del personal del IDRD.

- Permanecer a la derecha para ascender y descender.

- En caso de aglomeración conservar la calma y no salir por caminos o senderos no autorizados.

- Por la alta exigencia física, se recomienda que el ascenso lo realicen personas mayores de 14 años y se abstengan de hacerlo mujeres en estado de embarazo o personas con afecciones cardíacas o respiratorias.

- Recuerda que en el sendero de Monserrate no hay servicios de baños públicos, ya que el sendero no cuenta con infraestructura de acueducto y alcantarillado para prestar el servicio.

