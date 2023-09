Estos son los lugares que puede conocer viajando en el tren de la sabana y cuánto le cuesta

.Publicidad.

Cada vez que se acerca el fin de semana las personas desgastan su tiempo buscando el plan perfecto para disfrutar en familia, sin tener en cuenta que la ciudad y sus alrededores ofrecen múltiples opciones. Una de ellas y que no es tan popular, a pesar de su historia, es el Tren de la Sabana.

Todos alguna vez lo han visto pasando, siendo todo un atractivo, pues cuando se oye que está cerca las personas alistan las cámaras para grabar el paso del icónico tren. Le contamos que sitios puede conocer si monta en él y cuanto le cuesta el viaje.

El trayecto hasta Zipaquirá inicia alrededor de las 8:15 de la mañana desde la estación central del Ferrocarril de la Sabana de Bogotá y de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia (FNC), en donde pasa por varias vías principales de la ciudad, en camino a la Estación de Usaquén, a la cual llega una hora después de haber comenzado el viaje.

Horarios del Tren de la Sabana

El tren turístico opera entre semana de lunes a miércoles en horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Jueves y viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m.

En cuanto fines de semana brinda servicio todos los sábados, domingos y lunes festivos con horarios específicos. Sábados y domingo que no tienen lunes festivo, el horario va desde 6:45 a.m. hasta las 5:00 p.m. en cuanto a la estación de la Sabana; la de Usaquén maneja un horario 7:30 a.m. a 4:30 p.m.

Domingos que incluyen lunes festivo, el servicio de la estación de la Sabana va desde las 6:45 a.m. hasta las 8:20 a.m. y el de Usaquén inicia 7:30 a.m. hasta 9:15 a.m.

Después de una parada de diez minutos en Usaquén, reanuda su recorrido hacia la estación de Zipaquirá, en el departamento de Cundinamarca.

Durante el viaje los ciudadanos pueden disfrutar de presentaciones de bandas papayeras, grupos vallenatos, entre otros tipos de géneros musicales del país. Tras un viaje de aproximadamente 45 minutos después, se llega al municipio de Zipaquirá, en donde los viajeros tienen un espacio para visitar la Catedral de Sal, la Mina de Sal de Nemocón o realizar una caminata por lugares históricos del municipio.

Precios de los tiquetes para montar en el tren

El tiquete es de ida y vuelta para personas de entre 13 y 59 años tiene un precio de 70 mil pesos; para adultos mayores de 60 años vale 65 mil pesos y para los menores de edad de entre 3 y 12 años también cuesta 65 mil pesos.

Los bebes de brazos no deben pagar pasaje, si usted adquiere su boleta en línea tendrá un recargo en el precio final de su tiquete.