Estos son los 3 artistas de la música popular que más cobran por concierto en Colombia

.Publicidad.

Después del reggaetón, las canciones que más suenan en nuestro país son las de música popular. En este género los artistas colombianos pueden cobrar millonadas que difícilmente puede conseguir una agrupación de salsa o un artista vallenato.

Mientras muchos artistas de estos géneros suelen cobrar alrededor de 50 millones de pesos, los precios que se manejan entre los exponentes más exitosos de la música popular son mucho mayores.

..Publicidad..

Por ejemplo, 50 millones es lo que puede cobrar una figura como Alzate, quien no se encuentra en su mejor momento y hace meses confesó que se alejó temporalmente de la música debido a su depresión. Esto es prueba de que, en la música popular, los fanáticos no tienen problema en pagar entradas costosas, incluso cuando se trata de los artistas que no son los favoritos del momento.

...Publicidad...

¿Cuánto cobran los artistas más costosos de la música popular?

El legendario Luis Alberto Posada, interprete de exitazos como “El precio de tu error”, “Me tomas y me dejas” y uno de los cantantes del megahit “Guaro” –lo que quiere decir que, aunque la canción no sea de su autoría, sí puede cantarla en sus conciertos–, puede llegar a cobrar hasta 160 millones de pesos por un show.

....Publicidad....

De acuerdo a la DJ Marcela Reyes, que lo contrató hace poco más de un año, entonces 120 millones por un show privado, que suelen ser mucho más costosos que los eventos con público.

Yeison Jiménez es el segundo que más cobra, con una tarifa de 150 millones. Aunque cuando el artista habla de su precio, también es enfático en explicar que ha trabajado muy duro como para llegar a esa suma. Según él, en los inicios se conformaba con solo 80 mil pesos.

Luis Alfonso lleva poco tiempo posicionado como un artista de grandes ligas en la música popular, pero ya puede cobrar sumas que superan los 120 millones de pesos.

Pero el manager del autor de “La ex” y “Cuanto vale” es un hombre flexible y ha llegado a ofrecer shows del artista por cifras menores, cuando se trata de ciudades donde el poder adquisitivo no es tan grande o el cantante recién está consolidando su público.

| No se pierda: La depresión de Alzate, una enfermedad que lo acompaña entre micrófonos, luces y conciertos