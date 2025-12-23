Sin viajes eternos ni planes complicados, estos tres municipios del Tolima son ideales para una escapada navideña y de fin de año

Muchos ya están planeando su próximo destino y entre las opciones aparecen playas, lugares lejanos y apartados de la caótica ciudad. Sin embargo, no siempre los tiempos dan para hacer esos viajes largos y costosos. La buena noticia es que existen alternativas igual de hermosas, pero mucho más cercanas. Si está antojado de conocer nuevos paisajes antes de que termine el año, aquí le presentamos tres pueblitos del Tolima ideales para disfrutar en este 2025 y, por qué no, darle la bienvenida al 2026.

Para llegar a algunos de ellos no será necesario hacer recorridos de 8 o 10 horas, lo que los convierte en un plan perfecto para quienes buscan opciones cercanas a Bogotá.

3 pueblitos del Tolima ideales para conocer durante Navidad

Una de las primeras opciones es Rovira, un municipio tranquilo, rodeado de naturaleza y con un ambiente perfecto para desconectarse. Para este 2025, el pueblo preparó un alumbrado navideño llamativo y acogedor que ha captado la atención de visitantes. Para llegar hasta allí será necesario viajar cerca de cinco horas, pues son poco más de 200 kilómetros desde Bogotá. Lo positivo es que gran parte del trayecto se hace por la vía hacia Ibagué.

Además, esta carretera se encuentra actualmente en muy buen estado, lo que hace el viaje mucho más agradable. Más allá de los alumbrados, Rovira ofrece cascadas, senderos naturales y paisajes ideales para quienes disfrutan del turismo ecológico. Pero este apenas es el inicio del recorrido por los pueblitos del Tolima que valen la pena visitar en estas fechas.

A la lista se suma Honda, conocida como la Ciudad de los Puentes. Este destino histórico, lleno de encanto y tradición, se ha vestido de gala para la Navidad. Sus calles, su arquitectura colonial y su cercanía con otros municipios del norte del Tolima la convierten en una parada obligada. Es un lugar para recorrer sin afán, disfrutar de sus colores, su vida cultural y empaparse de la historia que lo rodea, sin importar la época del año.

El recorrido lo cerramos en El Espinal, uno de los municipios más reconocidos del departamento, especialmente por su lechona, considerada por muchos como la mejor del Tolima e incluso del país. Este destino se ha venido posicionando como uno de los pueblos preferidos para visitar durante la temporada navideña y el cierre de año.

Sus parques, hoy iluminados y llenos de vida, son uno de los principales atractivos. El viaje puede ser un poco más largo, pero la recompensa llega con su clima cálido, su ambiente acogedor y su variada oferta gastronómica.

Así termina este listado, aunque el Tolima está lleno de destinos mágicos que esperan ser descubiertos, no solo en Navidad, sino durante cualquier momento del año.

