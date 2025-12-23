El nuevo punto de rumba y encuentro musical que se suma a la Feria de Cali 2025

Desde hace más de medio siglo, las casetas han sido el pulso popular de la Feria de Cali. Surgieron como espacios abiertos, sin pretensiones, donde la música salía a buscar a la gente y no al revés. Allí se mezclaron generaciones, barrios y ritmos, y se consolidó una idea sencilla: la fiesta también es un acto colectivo. En la edición número 68 de la Feria, esa tradición suma un nuevo capítulo con la apertura de La Clave Audio Bar, un espacio pensado para quienes entienden la música no como fondo, sino como centro de la experiencia.

Este lugar abrirá sus puertas el 25 de diciembre de 2025 en La Arboleda Centro de Eventos, en Arroyo Hondo, Yumbo, como uno de los puntos de arranque de la Feria. No se presenta como una caseta más, sino como un lugar diseñado para escuchar, quedarse y compartir. Aquí la apuesta no está en el exceso ni en la espectacularidad, sino en crear un entorno donde el sonido convoque, reúna y marque el ritmo de la noche.

El concepto del audio bar parte de una idea clara: el sonido también se diseña. Por eso, el espacio fue desarrollado junto a Houd, un estudio colombiano especializado en sistemas de audio que desde hace más de una década trabaja el sonido como una experiencia sensorial completa. Los parlantes —construidos en madera y equipados con cornetas metálicas visibles— no se esconden: hacen parte de la escenografía y dialogan con la arquitectura del lugar. El resultado es un audio que se siente cercano, físico, casi tangible, pensado para escucharse con atención y sin prisa.

A esa dimensión sonora se suma una capa profundamente caleña. La identidad visual del lugar cuenta con el aporte de La Linterna, histórica imprenta tipográfica fundada en 1934, cuyos afiches y carteles han acompañado durante décadas la vida cultural de la ciudad. Su gráfica popular, reinterpretada para este espacio, remite a los encuentros espontáneos, a las esquinas con música y a las tardes largas que se alargan en conversación. Parte de ese trabajo se materializa en piezas impresas desde el taller original, integradas a la escenografía como un guiño a la memoria urbana de Cali.

La música, por supuesto, es el eje. La Clave contará con una curaduría que cruza géneros, épocas y sensibilidades. En alianza con Billboard, se lanzará previamente una playlist oficial en Spotify que funcionará como antesala del evento y mapa sonoro de lo que se escuchará en el lugar. Más que una lista de éxitos, será una selección pensada para contextualizar la experiencia y preparar el oído para lo que vendrá en vivo.

En la noche inaugural, el escenario reunirá nombres que dialogan con distintas generaciones del público caleño: Zion, referente del reguetón latino; Javier Vásquez, una de las voces más reconocidas de la salsa colombiana; y Manuela Morales, que aporta una mirada contemporánea y una voz femenina a la programación. La combinación busca reflejar la diversidad musical de la ciudad y el espíritu amplio de la Feria.

La Clave Audio Bar llega así como un nuevo punto de encuentro dentro del mapa ferial: un lugar donde escuchar mejor, quedarse más tiempo y dejar que la música marque el ritmo de la conversación. En esa apuesta por el sonido y el compartir se inscribe la participación de Old Parr, una marca que entiende que en Cali la fiesta siempre ha sido una forma de estar juntos.

